心血管疾病風險指數非單一指標　電腦斷層掃描更可靠

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在新冠肺炎出現以前，世界衛生組織（WHO）已認為心血管疾病是全球級的死亡威脅。維持心臟運作有三條冠狀動脈，當膽固醇堆積造成斑塊產生，導致動脈硬化、血管內徑變狹窄，便可能造成狹心症、心肌梗塞。然而針對心血管疾病的預防，醫界早有一套針對風險指數的預測模式，包含高血壓、糖尿病、高血脂……等，吳銘庭教授指出，這套模式是統計出來的，只是發生重大冠心病的機率。有許多風險不高或是年輕人也會心肌梗塞，「現在已經進入精準醫療的時代，就不能單看風險指數，常會有翻盤的情況。」
冠狀動脈早期狹窄 電腦斷層掃描清晰判斷
因為心臟功能重要且結構精密，需要依賴各種影像檢查來判斷是否有異常。吳銘庭教授解釋，通常心電圖只能看到「已經阻塞」的狀態。而阻塞或狹窄到血管一半以上，心導管才檢查得到，在這之前的異狀，必須靠電腦斷層才能看清楚。
冠狀動脈開始狹窄之前，會先向外擴張變形，才會開始變得管徑狹窄，吳銘庭教授將冠狀動脈比喻為高速公路，心導管只能看到路面能否通暢，但是電腦斷層可以看到路肩及山坡上的土石（斑塊）累積狀態，若單純只是四線道變成兩線道，此時會塞車、不舒服，但可繞道側枝道路代替，如省道，但不會心肌梗塞；若土石流崩塌、斑塊突然掉落擋住血管，才會心肌梗塞。
在沒有電腦斷層前，做心導管檢查後，會發現有50%患者是沒事的，其實可以不用做。吳銘庭教授表示，心導管從動脈進入，屬於侵襲性檢查，有一定風險；但電腦斷層沒有這些疑慮，而且0.135秒便能取得一個心跳下完整的心臟的影像，只是費用比一般CT較高，還必須由經驗豐富的專科醫師判讀。
電腦斷層掃描不打對比劑也能檢查，但僅能簡單看到鈣化程度，吳銘庭教授說明，打對比劑的話影像非常清楚，不過因為必須用靜脈針注射對比劑、也有人會過敏，或腎功能不佳者不建議使用，也有一些輻射疑慮，民眾會因此卻步。但現在技術進步，不僅儀器解析度變高、畫面清楚，連顯影劑品質也跟著提升，且經由有品質、有經驗的醫院檢查，陰性預測率高達97%，「確保冠狀動脈健康至少5年、7年。」
▲高雄榮民總醫院放射線部胸腔放射科主任吳銘庭教授
非侵襲性檢查更精準 影像檢查改變臨床治療方針
雖然風險指數很值得參考，但吳銘庭教授強調，不能因為風險很低就以為自己心臟很健康。他曾遇過一位54歲女性，來進行LDCT時順帶發現冠狀動脈有鈣化情形，本身有二手菸的影響，壞膽固醇（LDL）154稍微偏高，但沒有其他危險因子，單就風險指數來看是低的；不過由於血管鈣化，心臟年紀竟比真實年齡還高，估計75歲，便跟風險指數算起來不一致。但她沒放在心上，沒想到五個月後心絞痛送至急診，竟是心肌梗塞，緊急用心導管手術，發現鈣化處已阻塞。
身為少數有看門診的吳銘庭教授，經常於第一線接觸病人，他表示影像檢查結果常常會顛覆風險指數，「風險指數不能當唯一標準！」非侵襲性的CT精準醫療，會改變臨床評估，可以很清楚的規畫後續治療計畫，當風險低卻看到心臟有危機時，就得積極管理；當有三高但心血管卻很健康，「這時候不代表不用管他，而是用藥可以有點彈性，如果藥物會造成一些不適，便可以調整用藥，這就是精準醫療的用意。」他提醒，個人有兩項風險因子或家中有人早發心肌梗塞、家族性膽固醇過高者都可以考慮檢查。
既然冠狀動脈電腦斷層掃描這麼實用，是否應廣為使用、人人都用？這便從臨床醫學問題上升到公衛問題，會牽扯到預算及制度。吳銘庭教授指出，高端儀器的費用非常高，還需考量到影像品質、放射師訓練、醫師專業知識及臨床經驗、患者可承受的輻射線限度，不可能人人都做。目前國內放射線醫學會，正在推行醫院與醫師雙認證，規劃完善的制度，慢慢培養人才，讓品質與信度都有保障。同時也符合醫療經濟學的效益，提供精準有效的預防性冠心病心臟醫學。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53560
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