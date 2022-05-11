美國務次卿：希望巴西舉行自由公正總統大選

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英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）今天刊登盧嵐專訪指出，俄羅斯干預世界各地的選舉，包括美國和拉丁美洲，所以巴西應該高度警惕，確保外部勢力不會以任何方式操縱今年的總統大選，因為這是關乎巴西人自己未來的選舉。
競選連任、目前民意調查居第2的波索納洛（Jair Bolsonaro）在沒有證據的情況下，多次對巴西電子投票系統和負責執行選舉的高等選舉法院（TSE）提出一連串批評。
在高等選舉法院向眾多外國機構發出參加10月總統選舉觀察的邀請後，巴西外交部抗議對歐盟的邀請，高等選舉法院被迫打退堂鼓。
國際觀察員從1994年起就一直關注巴西的選舉，波索納洛公開批評這些觀察員的存在。
盧嵐相信巴西擁有拉丁美洲最堅強的選舉制度之一，有強有力的法律基礎保障，巴西需要的是採行過去運作良好的體制結構，舉行自由公正的選舉；美國對巴西的選舉制度充滿信心，巴西人自己也要有信心。
盧嵐表示，美國希望世界各國，尤其是民主國家都能舉行自由公正的選舉。美國根據選舉是否自由和公平，以及內部和外部觀察員是否同意選舉過程符合這些條件，以判斷那些聲稱當選的人的合法性，所以希望看到舉行對巴西人民來說是自由和公平的選舉。（編輯：陳惠珍）1110511