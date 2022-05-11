狂！漢來內用送五星住宿 和逸秀小黃卡房型升等用餐8折
疫情衝擊經濟，尤其近日本土確診案例攀升，餐飲業首當其衝，本是旺季的母親節檔期被淡化，假期過後更是蕭條。在多數民眾普遍施打2～3劑疫苗的情況下，餐廳及飯店不只加強防疫也將優惠放大絕，希望讓業績穩盤。漢來美食集團祭出史上最大優惠，內用滿額就送破萬五星住宿；國泰旗下的和逸、慕軒飯店推出「Stay Safe防疫安心優惠」，出示打滿3劑疫苗的小黃卡，住宿免費升等再享用餐8折。
漢來美食集團結合關係企業漢來大飯店與旗下有44家餐廳，於5/11～6/30推出內用單筆消費滿6,888元（包廂、禮盒、糕餅小舖、酒水和宴會廳除外）即贈送一張價值14,784元（含稅金及服務費）的飯店客房住宿券！在今年12/30前民眾可於周日至周五入住精緻客房房型。
從自助餐、高檔米其林星級餐廳、頂級鐵板燒、牛排館、日本料理，到平價的湯包、港點、蔬食等美食都可挑選用餐，吃飯送出價值超過餐費2倍以上的萬元五星住宿，實在大手筆！
漢來大飯店還推出「漢來饗樂趣」住房專案，每房4,900元起便獲贈2,000元漢來美食餐飲券，可於入住時間直接使用在漢來大飯店內的美食餐廳。
響應南台灣防疫政策，把家留給需要自主隔離的對象，同住無需隔離的家人可選「漢你守護新生活」住房專案，即日起至6/30日連住三晚共9,999元，不另加服務費與稅金，每房可入住兩人，包含海港自助式早餐、加贈防疫包並提高房型規格享有港景房；若連訂六晚再加送一晚，每人每晚不到1430元。
為宣導鼓勵安心旅遊，國泰旗下的全台和逸、慕軒飯店，即日起至6/30推出「Stay Safe防疫安心優惠」，旅客凡出示打滿3劑疫苗證明（小黃卡／數位疫苗證明），住宿享房型免費升等，至各餐廳用餐也可享最低8折優惠。
「Stay Safe防疫安心優惠」於慕軒飯店的GUSTOSO義大利餐廳或URBAN331威士忌酒吧，即日起至5/31均可享全面8折優惠。和逸飯店台北民生館與忠孝館下午茶時段用餐8折；桃園館全日自助餐廳Cozzi Market逸‧市集每週三「三人同行一人免費」，逸薈軒外帶自取商品全面9折，Blu Bar則祭出每人現抵150元優惠；台南西門館Cozzi KITCHÉN點選下午茶套餐8折；高雄中山館30樓高空餐廳Cozzi THE Roof全時段用餐85折。
和逸飯店還推出睡到自然醒「和逸好Trip」最低1,988元起的慵懶度假方案；慕軒飯店「慕軒假期」專案則每晚3,188元起，免費加入AMAZZING CLUB會員再享房價額外5%折扣與多重禮遇。
※【NOWnews 今日新聞
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