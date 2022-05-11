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碳費徵收先大後小　張子敬：手段不一定相同

▲今（11）日環保署長張子敬強調，對於大型與小型企業不一定會採用相同減碳手段，盤查跟查驗也會建立分級管理。（圖／記者許若茵攝，2022.05.11）
▲今（11）日環保署長張子敬強調，對於大型與小型企業不一定會採用相同減碳手段，盤查跟查驗也會建立分級管理。（圖／記者許若茵攝，2022.05.11）

記者許若茵／台北報導

2022-05-11 09:42:23

為促進2050年溫室氣體淨零排放，未來將徵收碳費並專款專用，對象採先大後小、分階段徵收。今（11）日環保署長張子敬強調，對於大型與小型企業不一定會採用相同手段，盤查跟查驗也會建立分級管理，並針對自主減碳計畫設立查核點，檢視企業有無依照計畫實行。

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行政院近日通過把《溫室氣體減量及管理法》改為《氣候變遷因應法》，規定2050年溫室氣體淨零排放，同時徵收碳費並專款專用，徵收對象採先大後小、分階段徵收，預計2024年至2025年間開徵碳費。

今張子敬出席立法院社環、經濟、財政、內政、交通、教育及文化委員會第1次聯席會議，審查「溫室氣體減量及管理法修正草案」，會前接受媒體聯訪時說明，本次會議中有20個修正版本，過程中有很多溝通，最後版本與先前預告版本有許多修正，有廣納各委員的可行意見，希望可以減少爭議。

碳費徵收對象採「先大後小」，讓許多中小企業都相當憂心，張子敬解釋，推行上會考慮大家能量與適應，盤查與查驗也會建立分級管理，從大的、比較重要的再到小的，對於有供應鏈要求需要盤查的，也會盡量擴增查驗機構量能，讓大家有足夠量能，也在比較低成本下可以運行，會期結束後也會盡量安排機會跟大家說明規劃，喊話「各位中小機構的朋友不用太擔心」。

針對具體實施時程，張子敬進一步說明，工作推動是以減碳為目的，第一階段會先針對佔全國排碳比例五至六成的大型企業推行，若大家一起努力可以達到相當的效果，就可以分階段逐漸實施至中小企業，並可採用不同手段分頭進行，減碳並非僅是大企業的責任，對大企業用交易、碳費鼓勵減碳，小企業未必要用相同方式，會再評估工具效果，以及不同排放源要用哪種方式比較好。

至於外界認為，企業自提自主減碳計畫，達標可向中央主管機關申請核定優惠費率恐無實質效果，張子敬也回應，自主減碳計畫是企業要提出計畫，說明如何實行達成環保署要求目標，中間會有一些查核點，檢視企業有無依照計畫實行，若有就可按照約定享受優惠費率，若無會要求補繳優惠費率
 

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