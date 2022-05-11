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立委提修法「陸一特」享榮民待遇　馮世寬：已獲應有榮譽

▲立委提案修法「陸一特」享榮民待遇，退輔會主委馮世寬持不同意見。（圖／記者呂炯昌攝， 2022.05.11）
▲立委提案修法「陸一特」享榮民待遇，退輔會主委馮世寬持不同意見。（圖／記者呂炯昌攝， 2022.05.11）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-11 10:11:482022-05-11 10:44:09

民進黨立委蔡適應、國民黨立委洪孟楷等人近日皆提出《國軍退除役官兵輔導條例》第2條條文修正草案，增訂凡於民國56年2月3日至76年12月31日期間，曾以「陸軍第一特種兵身分」（俗稱陸一特），連續服役3年的義務役官士兵，納入《國軍退除役官兵輔導條例》服務對象，亦即提供榮民身份。退輔會主委馮世寬今（11）日表示，他個人覺得非常敬佩，但是站在退輔會的立場，「他們到各個農場都會得到優惠的價格，已經得到應該有的榮譽」。

立院外交及國防委員會今日審查《國軍退除役官兵輔導條例》第2條條文修正草案。會前受訪時，媒體詢問是否已打了第三劑疫苗？馮世寬表示，至今還沒有施打第三劑新冠肺炎疫苗，「假如醫生有建議我就會打，因為我還沒有完全恢復」。

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針對立委提案修法「陸一特」享榮民待遇，馮世寬表示，在那個時代，國家已經把所有榮譽、紀念章還有優待歸給他們，站在退輔會的角度來說，「他們到各個農場，都會得到優惠的價格，我想他們已經得到應該有的榮譽」，那個時候海、空軍都是服役3年，國防部、退輔會已經盡全力照顧他們，對他們為國犧牲、奉獻，退輔會內心當然都會非常感激，「但是我們有法律的規定，他們跟榮民有所區別」。

馮世寬進一步表示，就像是現在服兵役，「服4年或者10年，能夠接收到的照顧也是有區隔，所以我想他們應該會了解這個事情」，而且行政院也已經定案，但是對於立委能夠關心這件事情，他個人也覺得非常敬佩。

退輔會指出，目前「陸一特」人數約10萬600人，在退輔會書面報告中指出，陸一特當年守疆衛土的貢獻，不僅精實國軍的戰力，更為國家發展及社會安定奠定重要基礎，著實令人敬佩，但考量將陸一特納入《國軍退除役官兵輔導條例》所稱的退除役官兵，所增加的財政支出過於龐大。

退輔會表示，國防部已經訂定 「陸軍第一特種兵榮譽證及紀念章核發作業規定」給予尊重及實質福利，基於輔導體系一致性以及整體性考量，因此建議陸一特不納入《國軍退除役官兵輔導條例》所稱的退除役官兵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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