立委提修法「陸一特」享榮民待遇　馮世寬：已獲應有榮譽

立院外交及國防委員會今日審查《國軍退除役官兵輔導條例》第2條條文修正草案。會前受訪時，媒體詢問是否已打了第三劑疫苗？馮世寬表示，至今還沒有施打第三劑新冠肺炎疫苗，「假如醫生有建議我就會打，因為我還沒有完全恢復」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
馮世寬進一步表示，就像是現在服兵役，「服4年或者10年，能夠接收到的照顧也是有區隔，所以我想他們應該會了解這個事情」，而且行政院也已經定案，但是對於立委能夠關心這件事情，他個人也覺得非常敬佩。
退輔會指出，目前「陸一特」人數約10萬600人，在退輔會書面報告中指出，陸一特當年守疆衛土的貢獻，不僅精實國軍的戰力，更為國家發展及社會安定奠定重要基礎，著實令人敬佩，但考量將陸一特納入《國軍退除役官兵輔導條例》所稱的退除役官兵，所增加的財政支出過於龐大。
退輔會表示，國防部已經訂定 「陸軍第一特種兵榮譽證及紀念章核發作業規定」給予尊重及實質福利，基於輔導體系一致性以及整體性考量，因此建議陸一特不納入《國軍退除役官兵輔導條例》所稱的退除役官兵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。