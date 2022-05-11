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臥龍洞離奇3屍命案！檢方查無他殺嫌疑　相約自殺結案

▲南投縣埔里鎮祕境「臥龍洞」日前發生離奇命案，經檢方追蹤調查，認定死亡3人均為自殺。（神鷹山區搜救隊提供）
▲南投縣埔里鎮祕境「臥龍洞」日前發生離奇命案，經檢方追蹤調查，認定死亡3人均為自殺。（神鷹山區搜救隊提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-11 10:16:14

去年12月31日，32歲的范姜姓男子，被登山客發現於屍體吊在南投埔里臥龍洞古道邊坡上，警消前往救難後，發現在約200公尺處有一對情侶檔吊屍，案情詭異，法醫解剖相驗，初判遺體均無明顯外傷，南投地檢署則經長達5個月調查，今（11）確認案件無他殺嫌疑，亦無教唆或幫助他人自殺之嫌疑，認定「自殺」全案簽結。

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回顧整起案件，最先被發現的范姜姓男子遺體，吊死在臥龍洞一處邊坡，嘴裡跟手中都有放置燃燒過的香菸，疑似是某種宗教儀式，而一同登山的郭男跟王女2人則失蹤，搜救隊在連日尋人後，4天後在范姜姓男子陳屍處約200公尺處，發現2人遺體也同樣被吊掛在樹上。

▲南投埔里臥龍洞。（圖／翻攝畫面）
▲南投埔里臥龍洞。（圖／翻攝畫面）
法醫相驗3人遺體，初步研判遺體均無明顯外傷，認為非他殺，但詳細狀況仍須等待進一步鑑定結果出爐，以確認是否為「被加工自殺」或自殺。

南投地檢署懷疑案情不單純，展開調查，並強調不排除任何可能，不過今日宣判，案件無他殺嫌疑，亦無教唆或幫助他人自殺之嫌疑，認定「自殺」全案簽結。

據了解，調查結果顯示，范姜姓男子曾於案發前2天，獨自買酒，毒藥物檢驗也檢出3人生前有飲用酒精性飲料合併鎮靜安眠藥物，只是血液中的酒精濃度，還未達喪失理智或無意識之程度，只不過鎮靜安眠藥物Zolpidem（佐沛眠）均檢出濃度超出一般治療劑量，臨床上此藥物尚無明確中毒或致死劑量，因而判定3名死者為生前以繩索縊頸，呼吸道壓迫後致肺臟氣腫變化，終因缺氧死亡。

同時，3人均僅有上下肢體表局部體表傷、顱內及體腔內均未見出血，無他人傷害之事證。至於范姜男頸部繩結、口中所含煙蒂生物跡證、指甲，經比對與死者相符，並無郭王男或王女姓或他人之DNA，所著衣物也未擦損或殘留大量土壤，而兩人的手掌亦無摩擦繩索痕跡，檢方因此認定，范姜男並未遭他人吊起。（編輯：林莞茜）

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