男頻尿檢查竟發現攝護腺癌！醫指６不明顯症狀，50歲起應定期檢查。

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程威銘醫師分享，日前曾遇過一位患者發現頻尿、尿不乾淨等排尿問題前來檢查，因本身就有腎結石，原本認為是因此所起，來看是否為和腎結石有關，但醫師察覺有異，除了患者告知的症狀之外，外表也顯得有些虛弱，更進一步進行檢查後，發現是攝護腺癌骨轉移。不過即便是骨轉移，後續在經過荷爾蒙等積極的治療及保養，預後相當良好。
另一個案例，攝護腺抗原指數稍微高了些，但該案例對於癌症相當謹慎，因此也作更進一步的檢查，發現確實罹患攝護腺癌，不過惡性度較低，醫師建議可作後續觀察，但該案例認為有癌症在身上就是感覺不舒服，因此以不會留下傷疤的海扶刀手術進行切除，預後也相當良好。
男性癌症第５名：攝護腺癌，醫：頻尿是其中不明顯症狀。
程威銘醫師表示，攝護腺癌在台灣是第五常見的男性癌症，於歐美為排名第一，因各項風險因素導致細胞突變、不斷增生，除了局部不斷腫大之外，也容易遠端轉移，如骨轉移。不過攝護腺癌普遍進展較緩慢，觀察患者存活率多以十年計算，部分可觀察至十年以上，但少數也會有進展較快的，情況因人而異。因此即便同樣被診斷出攝護腺癌，進展及治療也都會有所不同，特別是在這醫學發達、講究精準治療的現代。
程威銘醫師指出，攝護腺癌初期的症狀沒有什麼特異性，患者常常以為自己是攝護腺肥大，就醫經檢查才發現攝護腺癌。初期症狀如頻尿、夜尿、急尿、小便難解等排尿相關問題，後期也可能出現血尿。另外，若攝護腺癌出現骨轉移，會出現相關骨頭疼痛，這也常被認為是人老的毛病，這些都需多加留意。
不過，被診斷有攝護腺肥大也不必過於緊張，良性的攝護腺肥大並不會進一步演變成惡性的攝護腺癌，但是還是需注意可能正存在著共同的風險因子，且症狀相同可能會讓人誤判情勢。醫師呼籲，男性朋友若有發現自己的排尿狀況不同於以往，甚至是不明出現骨痛，都應盡早檢查為佳，特別是風險族群更要注意。
哪些人較容易罹患攝護腺癌？醫：肥胖、愛吃紅肉都是風險。
程威銘醫師表示，攝護腺癌的風險因子，除了老化、遺傳等不可空因素外，其他也包括了肥胖、愛吃紅肉、愛吃甜食、不吃蔬果、抽菸酗酒等。國內外也有不少研究認為，平時較少射精的男性，罹患攝護腺癌的機率會相對較高些，主要與荷爾蒙較長時間存在於體內刺激有關，反之若時常排出，存在於體內刺激也就相對較少，罹患攝護腺癌的機率也就較低。不過關於射精這也僅是其中一項風險，其他日常風險一樣得留意。
醫籲男性50歲定期檢查，風險族群提早45歲開始。
程威銘醫師建議，男性過了50歲可定期至泌尿科檢查攝護腺抗原，若發覺自己為高風險族群，可於45歲就開始定期檢查，若有發現症狀即便不確定，也應即刻前往檢查。雖說攝護腺抗原也會隨著便祕、騎單車、攝護腺肥大等因素升高，但經檢查發現攝護腺抗原較高時，都代表著攝護腺當前已有問題需要處理，進一步作攝護腺超音波、觸診等檢查，也有助釐清問題為何、是否罹癌。
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