「生技製藥 仁德領航」產學合作培養醫療人才

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生技企業菁英齊聚仁德 新設人工智慧醫療應用科
仁德醫護管理專科學校與中華生技醫藥行業協會、大樹連鎖藥局、維康連鎖藥局、好藥坊藥局、富康活力連鎖藥局、全球連鎖大藥局、新資生連鎖藥局、天康連鎖藥局、一安連鎖藥局、專品連鎖藥局、富山生活藥妝、美術藥局、瑞士藥師藥局、何藥局及清大行等公司，進行簽訂產學合作。整個簽約活動簡單隆重卻充滿創意，代表各大連鎖藥局及生技製藥廠的貴賓蒞臨現場後，在企業LOGO圍繞台灣的大型海報上簽名，以代表醫藥產業全力守護台灣的決心，仁德醫專鍾佳穎董事長表示，仁德醫專建校五十餘年，持續為台灣社會培養最優質的醫療人才，在強化傳統醫護類科教學以外，本校更積極尋求創新，生技製藥經營管理科的創設及茁壯，以及即將於今年新設的人工智慧暨醫療應用科，在顯示本校「教學卓越、技優為本、產學創新」的教育理念及目標。大樹連鎖藥局廬山峰副總經理表示專業和服務是連鎖藥局的軟實力，藥局因為有高度專業的知識和特性，大樹連鎖藥局願意大力支持與仁德醫專的產學合作。另外畢業校友一安連鎖藥局許有讓董事長與富山生活藥妝王德銘董事長親自出席支持母校簽訂產學合作計畫。協會體系的維康連鎖藥局、好藥坊藥局、富康活力連鎖藥局、全球連鎖大藥局、新資生連鎖藥局與專品連鎖藥局的經營者皆表示連鎖通路在這幾年都有積極展店的需求，仁德醫專培育的專業人才確實是業界所需要的。林咏璋總經理特助也表示清大行代理全球銷售第一的AI智能分包機與藥檢機系統，需要大量智慧醫療人才的加入。
智慧藥局引領展翅計畫人力需求 助學生安心就學
在全球智慧藥局的興起，富康活力連鎖藥局與診所合作發展智慧藥局示範店，引進百萬等級智能生理量測設備，期待學校培育大量生技製藥經營管理與人工智慧醫療人才加入藥局團隊，富康活力連鎖藥局與富山生活藥妝表示願意進一步參與「展翅計畫」，提供學生每月6,000-10,000元生活獎學金，使學生在學期間能安心就學，畢業後有正式職缺就業，企業有生技醫藥人才投入職場，營造學生與企業的雙贏。
疫情衝擊醫療產業 培養更多人才造福民眾
仁德醫專黃柏翔校長語重心長的表示，近來全世界受到COVID-19的疫情影響，產業蕭條，人心惶惶，我們從事醫護教育的工作者，更加不能懈怠，要為台灣醫療產業培養更多的專業人才，為守護全國人民的健康多盡一份心力。藥劑生公會全聯會陳正銘輔導理事長與台北市藥劑生公會宋德銘顧問表示，台灣藥界的行銷管理人才相比世界各國，異常短缺，常導致台灣生技製藥產業雖蓬勃發展，研發成果豐碩，卻無法實際讓一般民眾受惠，感謝仁德醫專積極培養藥學與行銷管理的跨領域人才，而使台灣的醫藥產業能走向正確的道路。
在學即在業，畢業即就業
生技製藥經營管理科劉家祐主任並在簽約儀式前，為各大藥業貴賓解釋全年實習與展翅計畫的配套作法；劉主任表示，由於仁德醫專一直以「在學即在業，畢業即就業」為辦學目標，本科基於各大藥業人才需求孔急的情況下，將積極媒合學生與企業簽訂展翅計畫，使同學在學成畢業後，能立即投入職場以貢獻專業知能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53720
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