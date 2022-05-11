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醫護客群多！醫院旁套房近2年飆漲　「這區」漲65%最誇張

▲市區醫院旁小套房深受醫護人員青睞，圖為高雄醫學大學附醫。（圖／台灣房屋提供）
▲市區醫院旁小套房深受醫護人員青睞，圖為高雄醫學大學附醫。（圖／台灣房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-11 10:22:27

明（12）日就是512「國際護師節」，隨著國內本土疫情緊張，第一線醫護人員一刻不得閒，很多醫護會選擇就近住在醫院附近以便隨時上工，竟然也連帶炒熱醫院周邊房價！根據台灣房屋集團統計，六都各大醫學中心周邊套房成交行情，與2019年疫情前相比，2021年房價全都上漲！其中台南、高雄地區漲勢洶洶，包括奇美醫院、成大醫院、高雄醫學大學附醫周邊套房，漲幅達5~6成，居六都之冠，其中又以奇美醫院漲幅65%居冠！台中地區則包括中國、中山附醫等，平均約有3成漲幅，而北北桃地區，包括台北榮總、亞東醫院、萬芳醫院等，平均漲幅則在2成以內。

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醫護人員工作專業性高，收入佳且穩定，不過常日夜顛倒，而且配合輪班需求相當因勞，很多醫護人員多會選擇在醫院旁就近租賃或買一間小套房，並傾向有大樓管理的社區，不僅出入較安全，包裹收送、丟垃圾都有專人協助，生活起居較便利，因此大型醫院周邊的社區大樓型的套房，常吸引醫護族群購入自用，也是包租公們看好的產品類型和商圈。

分析醫院商圈套房中，以台南奇美醫院漲幅高達65%最大，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，市區醫院周邊套房客層穩定、好轉手，如地段機能佳，租金收益也優於一般商圈，以漲幅最高的奇美醫院商圈來看，坐擁熱鬧的中華路與南台商圈，鄰近大橋火車站，整體生活機能成熟優渥，除了醫護族群，亦擁有南台科大與台南高工等學生客群，租屋需求性高，以周邊8~9坪中古電梯套房，總價約200萬元內可入手，月租約5~7千元計算，毛投報率可達3~4%左右，在疫後抗通膨時代，這類收益型不動產，相對成為投資人最愛。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣邁入高齡化、少子化社會，不婚和晚婚人口比例增，因此小宅產品越趨熱門，而套房總價低，因此成為不少獨居族首選，尤其是在捷運站旁、熱門商圈周邊或市區醫院附近，生活機能成熟，交通便利性佳，套房的出租率高、投報率也穩定。

台灣房屋集團總裁彭培業特別提醒，多數銀行以權狀坪數15坪以下或扣掉公設8坪以下做為套房認定標準，以往小套房要申辦房貸，銀行承作率低，因坪數小，提供的房貸成數低、利率也較一般住宅高，不過近年小宅當道，已有不少銀行搶攻商機，開始承作15 坪以下小宅套房貸款，若貸款人信用條件佳、物件地段優，貸款條件相對更有優勢，建議想入手小套房的民眾，可多方評估規劃。

感念醫護人員近期在第一線協助國人對抗疫情的辛勞，彭培業今天也宣布，直營門市特別提撥500萬元代書基金，優惠國內勞苦功高的護理人員，於5/12～6/12成交，在台灣房屋直營店交易辦理過戶，代書費全免！

 

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