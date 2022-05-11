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俄二戰勝利日音樂會烏龍　錯用美國鴛鴦大盜舊照

▲圖為美國1930年代著名鴛鴦大盜邦妮和克萊德。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
▲圖為美國1930年代著名鴛鴦大盜邦妮和克萊德。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

中央社

2022-05-11 10:44:57

（中央社紐約10日綜合外電報導）美國1930年代著名鴛鴦大盜邦妮和克萊德（Bonnie and Clyde）意外現身俄羅斯年度勝利日（Victory Day）音樂會現場，倆人身影是舞台後方大銀幕播放的多張黑白照之一。

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綜合「紐約郵報」（New York Post）和「新聞週刊」（Newsweek）報導，當時，舞台前方除了一名歌手唱著歌，還有許多身穿戲服、手裡拿著紅色蘇聯國旗的演員；舞台後方則播放著一張張懷舊、滿臉笑容的俄羅斯夫妻照片。

而這一系列舊照片之間，赫然出現了邦妮和克萊德的合照。

無論是台下的觀眾或是台上的演出人員，似乎沒有人發現甚至注意到邦妮和克萊德在俄史當中並無一席之地。

這場演唱會由國營第一頻道（Channel One）播出。直至今天為止，克里姆林宮尚未針對這張照片發布任何聲明。

邦妮和克萊德是美國經濟大蕭條時期惡名昭彰的鴛鴦大盜，多次聯手搶劫銀行，4年期間至少殺害13人。兩人於第二次世界大戰爆發之前數年就已經身亡。

這次出現在俄羅斯年度勝利日演唱會的照片攝於1933年，這對亡命鴛鴦隔年就死在執法人員的槍下。

這已經不是俄羅斯首次在文宣中誤植美國照片的事件。英國「快報」（Express）報導，2013年勝利日68周年之前，一張慶祝海報用的不是蘇聯軍人照片，而是硫磺島戰役期間，6名美國陸戰隊隊員在硫磺島摺鉢山豎立美國國旗的著名照。

這張照片是1945年2月23日於硫磺島戰役期間由美軍記者羅森塔爾（Joe Rosenthal）捕捉到的，後來更贏得普立茲獎（Pulitzer Prize）。

誤植硫磺島美軍豎旗照的事件雖是多年前的舊事，但在俄軍入侵烏克蘭後再度引發話題，照片也在社群媒體流傳開來。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110511

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