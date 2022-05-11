桃園市長民調自己做！羅智強爆與陳時中差距只有5％

台北市議員羅智強請辭爭取國民黨桃園市長提名，羅智強在議員身份的最後一天接受廣播節目專訪時透露，他看到最新民調，感到非常振奮，他自己做的民調顯示，3月間他輸給陳時中25%，如今只差距不到5%，甚至還贏過在地立委，如果獲得國民黨提名，他有非常有信心拿下桃園市。
主持人問，請辭議員是否愧對當初投票給他的4萬多位台北市大安文山區選民？羅智強解釋說，選民都很肯定他在國政以及台灣民主制衡方面所做的努力，選民期待並非單一的，而且除了大安文山選民服務，也有其他地區民眾對他有期待，他日前在桃園拜票就碰到一名大安文山區的民眾，對方告訴他，自己已把戶籍遷到桃園，要投票給他。
羅智強還強調，3年多來他的選民服務工作接了近萬件，其中不只是大安文山區，因為他有很多身分，所有粉絲都要服務，而且當初獲得4萬多張票源，很多是台北市以外的選民幫忙拉票而來。
羅智強指出，他在台北市議會的出席率不敢說是第1名，但至少有前5名，質詢率更是百分之百，先前他到台北市以外活動，都是利用議會休會期間或休假，完全沒有影響台北市議員的工作，明天起他將專心經營桃園。
此外，羅智強也說，現在已經付不出台北市團隊以及參選桃園市長團隊的薪水，開始在向朋友借錢，籌措打選戰的糧草，雖然他已經可以開啟政治獻金專戶，但還有一些小問題要克服，現階段必須靠借貸因應。