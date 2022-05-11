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特企／挑戰後疫情時代商機　桃園行銷講座原民免費報名

▲堅強的師資陣容與您一起挑戰後疫情時代商機。（圖／資料照片）
▲堅強的師資陣容與您一起挑戰後疫情時代商機。（圖／資料照片）

本報訊

2022-05-11 11:18:35

桃園市是一個擁有16族原住民族豐富多元的城市，也為全台都會區第一大原住民居住的城市。面對後疫情時代，新型態消費模式已加速形成，為讓桃園市的原住民族人及業者能更加適應後疫情時代的消費模式，桃園市政府原住民族行政局特別開設一系列「原住民族商品數位行銷講座」，希冀培養出新時代的商業模式來面對後疫情時代商機的挑戰。

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這次講座共8場次，每場次3小時（共24小時），參加學員為桃園市具原住民族身分之商家、工作室（工藝室）、餐廳（小吃店）、民宿（露營區）等負責人或員工（報名須登記受雇商家、企業名稱及職稱、同一單位最多報名2位）、原住民青年及大專青年等。講座需參加課程至少4堂課方符合參加六月第二階段免費參加觀摩研習資格。

講座日期為5/17品牌文創系列：講師101巷故事工作室陸育克總監，講題「說故事的力量」；金瓜三號創辦人蔡威德，講題「文創生活與地方創生」。5/19社群商務系列：講師梵影媒體設計顧問公司蔡雅琦執行長，講題「社群行銷技巧全攻略、商品短影片製作」；汎古數位媒體行銷股份有限公司江振隆經理，講題「數位行銷工具與趨勢」（以上地點為地點為中壢SOGO百貨教室，桃園市中壢區環北路398號17樓之2）。

5/24數位行銷系列：講師KKday旅遊體驗平台台灣市場處-鄭棋藏總監，講題「國旅市場產品如何面對疫情轉化」；點子農場顧問公司吳仁麟執行長，講題「元宇宙NFT策展人快速入門」。5/26數位行銷系列：講師暨南大學觀旅-曾永平教授，講題「星空山城產業鏈戰略計畫分享」；聚樂邦 共同創辦人林亞軒，講題「用『遊戲』開啟城市旅遊視野」（以上地點為地點為桃園市工業會，桃園市桃園區縣府路110號9樓），講座時間皆為上午9點至下午4點，歡迎原民朋友把握機會報名參加，報名至5/15止。

線上報名請填寫Google表單：https://reurl.cc/n1OOj6
最新活動資訊請上桃園市政府原住民族行政局官方網站及FB粉絲團查詢：https://www.facebook.com/ipbtycg2

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