特企／挑戰後疫情時代商機　桃園行銷講座原民免費報名

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講座日期為5/17品牌文創系列：講師101巷故事工作室陸育克總監，講題「說故事的力量」；金瓜三號創辦人蔡威德，講題「文創生活與地方創生」。5/19社群商務系列：講師梵影媒體設計顧問公司蔡雅琦執行長，講題「社群行銷技巧全攻略、商品短影片製作」；汎古數位媒體行銷股份有限公司江振隆經理，講題「數位行銷工具與趨勢」（以上地點為地點為中壢SOGO百貨教室，桃園市中壢區環北路398號17樓之2）。
5/24數位行銷系列：講師KKday旅遊體驗平台台灣市場處-鄭棋藏總監，講題「國旅市場產品如何面對疫情轉化」；點子農場顧問公司吳仁麟執行長，講題「元宇宙NFT策展人快速入門」。5/26數位行銷系列：講師暨南大學觀旅-曾永平教授，講題「星空山城產業鏈戰略計畫分享」；聚樂邦 共同創辦人林亞軒，講題「用『遊戲』開啟城市旅遊視野」（以上地點為地點為桃園市工業會，桃園市桃園區縣府路110號9樓），講座時間皆為上午9點至下午4點，歡迎原民朋友把握機會報名參加，報名至5/15止。
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