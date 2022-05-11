台灣受邀新冠肺炎線上高峰會　陳建仁代表與會

為了共同努力終結全球新冠肺炎，並應處未來全球公衛危機，首屆「全球新冠肺炎高峰會」主辦國美國、加勒比海共同體主席國貝里斯、G7主席國德國、G20主席國印尼及非洲聯盟主席國塞內加爾將於美東時間12日上午9時共同舉辦第二屆線上「全球新冠肺炎高峰會」。會議將由美國拜登總統主持，我國應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。
外交部今日發布新聞稿表示，陳建仁在預錄影片中表示，台灣自2020年4月起，透過公私協力，已提供全球80餘國價值超過7千萬美元的醫療物資，其中包括提供索馬利蘭15萬劑的高端疫苗。陳建仁並代表我國政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。
陳建仁強調，新冠肺炎顯示全球衛生危機不僅威脅生命，更可能危害民主、人權及善治；「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。
※【NOWnews 今日新聞
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