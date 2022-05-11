雙胞胎佩佩「17秒影片大走光」 本人否認拍不雅影片
41歲雙胞胎女星佩佩（本名蔡佩伶），平時除了經營自家韓式婚紗店，也偶爾接綜藝通告及活動主持，她昨（10日）在粉專PO出一段17秒跳舞影片，被質疑內褲數度走光，對此，本人無奈喊冤：「就是確確實實可以外穿的短褲！」
影片中，佩佩穿格紋連身裙，在攝影棚化妝間拍短影音，她腿靠攏坐在鏡子前，跟著音樂手舞足蹈，期間多次抬腿，裙子內露出淺色布料，持續約5秒鐘，部分網友看完議論紛紛，「曝光了」、「這真的沒什麼，就安全褲...」！
對於露底疑雲，佩佩發文認真提問：「裙底要打馬賽克嗎？這是個有趣的問題！」接著澄清：「因為其實我裙子裡面穿那個短褲，不是安全褲！更不是小褲褲呀！就是確確實實可以外穿的短褲。」否認春光外洩。
佩佩說出心中矛盾，如果打了馬賽克，大家腦中會有畫面，以為身為媽媽的她拍了不雅影片，但是不打馬賽克，大家更會嚇到，以為這是不雅的影片，「想來想去，覺得這好像就是人性」，並舉例身體不舒服卻不敢坐博愛座的心態，「有時候雖然問心無愧，但不想在意別人的眼光也不行，好可憐啊...」
最終，佩佩仍決定不上打馬賽克，大笑：「哈哈哈！反正大家對媽媽不會有遐想！」網友聲援：「不用過度在意別人的眼光做自己就好，人活在這個世界又不是為別人而活」、「做自己就好」、「我很認真看呢！別馬了，都成年人了」、「根本不用打啊，會亂想的就會亂想」！（編輯：楊穎軒）