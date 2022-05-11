普悠瑪18項改善未完成！太魯閣家屬重申建外部監督小組

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依據調查報告所述，工地主任李義祥於禁止施工期間施工、沒有挖掘機操作資格仍操作；台鐵的種種運輸安全、工地安全缺失、販售站票的危險性、車廂通道或玄關區仍未設置警示。「太魯閣的眼淚」表示，這些報告都不能淪為疲軟無力的「改善建議」。
「太魯閣的眼淚」指出，運安會先前對於「普悠瑪號事故」所提的改善建議18項都還在列管狀態，讓家屬們感到震驚與無法接受，改善建議是由行政院督導，而負責督導的政委吳澤成督導到哪裡去了？放任交通部、台鐵局、鐵道局對運安會的建議置若罔聞嗎？
就台鐵總體檢報告 144 項建議，交通部像拼業績般完成，109項草率解除列管，而其中解除列管項目部分是太魯閣事故的肇事原因，而運安會要求比較高，就放任台鐵、鐵道局耍賴擺著，不努力改善？行政院、交通部放任台鐵、鐵道局為所欲為、草菅人命。
「太魯閣的眼淚」說，基於運安會的改善報告不具強制力，要再次呼籲，懇請行政院成立「官方的外部監督組織」，持續監督台鐵的組織改造、同時進行台鐵安全改革的監督，讓運安會的報告不再只是改善建議，而是化為實際行動。
「成立官方的外部監督組織」其中成員應至少包括太魯閣號罹難者家屬及傷者，讓台鐵的安全問題從根源被改善，讓這不幸的事故不再發生，讓台灣的人民有一條平安回家的路。