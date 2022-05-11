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普悠瑪18項改善未完成！太魯閣家屬重申建外部監督小組

▲「太魯閣的眼淚」今（11）日對外發文指出，運安會花那麼多力氣在調查報告上，最後淪為紙上文章，要人民如何相信政府機制？圖為太魯閣事故現場。（示意圖／NOWnews資料照）
▲「太魯閣的眼淚」今（11）日對外發文指出，運安會花那麼多力氣在調查報告上，最後淪為紙上文章，要人民如何相信政府機制？圖為太魯閣事故現場。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北

2022-05-11 11:30:06

國家運輸安全委員會昨（10）日對外公布0402太魯閣事故調查結案報告，不過卻遭罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」詬病，運安會僅能過出「改善建議」並未能要求執行，運安會回應，改善建議由行政院列管，運安會針對普悠瑪事故後提出的18項列管事項都還沒解除。「太魯閣的眼淚」今（11）日對外發文指出，運安會花那麼多力氣在調查報告上，最後淪為紙上文章，要人民如何相信政府機制？

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「太魯閣的眼淚」批評，運安會發布太魯閣號事故的調查報告，長達十五萬字、四百多頁的報告，淪為疲軟無力的「改善建議」，讓人心寒，運安會同仁花了如此大的努力在這份調查報告上，最終都只能淪為毫無約束力、強制力的「改善建議」，要人民如何能相信不會有下一個悲劇發生？

依據調查報告所述，工地主任李義祥於禁止施工期間施工、沒有挖掘機操作資格仍操作；台鐵的種種運輸安全、工地安全缺失、販售站票的危險性、車廂通道或玄關區仍未設置警示。「太魯閣的眼淚」表示，這些報告都不能淪為疲軟無力的「改善建議」。

「太魯閣的眼淚」指出，運安會先前對於「普悠瑪號事故」所提的改善建議18項都還在列管狀態，讓家屬們感到震驚與無法接受，改善建議是由行政院督導，而負責督導的政委吳澤成督導到哪裡去了？放任交通部、台鐵局、鐵道局對運安會的建議置若罔聞嗎？

就台鐵總體檢報告 144 項建議，交通部像拼業績般完成，109項草率解除列管，而其中解除列管項目部分是太魯閣事故的肇事原因，而運安會要求比較高，就放任台鐵、鐵道局耍賴擺著，不努力改善？行政院、交通部放任台鐵、鐵道局為所欲為、草菅人命。

「太魯閣的眼淚」說，基於運安會的改善報告不具強制力，要再次呼籲，懇請行政院成立「官方的外部監督組織」，持續監督台鐵的組織改造、同時進行台鐵安全改革的監督，讓運安會的報告不再只是改善建議，而是化為實際行動。

「成立官方的外部監督組織」其中成員應至少包括太魯閣號罹難者家屬及傷者，讓台鐵的安全問題從根源被改善，讓這不幸的事故不再發生，讓台灣的人民有一條平安回家的路。

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