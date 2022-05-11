首波梅雨週五將至！水利署：密切監督、即時預警

依據最新氣象預報，今年首波梅雨鋒面將至， 可能會在本週五(13日)至下週一(16日)影響台灣。經濟部水利署表示，目前中、北部水庫蓄水率約9成以上，已要求各區水資源局及水庫單位每日三查水情，並掌握劇烈天氣可能帶來的致災性降雨。此外，水利署對於防汛高風險地區已預布抽水機，降低災害發生。
今年首波梅雨將在13日首先影響北台灣，爾後逐漸往南，預計於17日移動至巴士海峽。鋒面恐伴隨強大豪雨，經濟部長王美花昨(10)日聽取水利署報告防汛整備作業及各項因應作為，要求水利署務必確認各項整備措施，並掌握劇烈天氣發展，面對可能帶來的致災性降雨，需與地方政府提前部署防災人力及器材，即時傳遞預警。
水利署長賴建信表示，各項防救災能量逐年顯著提升，水利建造物安全檢查部分，雖然在建工程及重點防汛工程已整備完成，仍要求各河川局、水資源局務必再三確認各項工作、並演練風險情境，例如近期北區水資源局於石門水庫進行溢洪道閘門無法開啟緊急應變處置演練等。
賴建信進一步指出，目前中、北部水庫蓄水率約9成以上，已要求各水庫單位每日三查水情，密切掌握天氣變化，配合細緻調控水量，充分運用水資源。為降低災害發生，水利署對於防汛高風險地區已預布抽水機，全台共1554部移動式抽水機、68座滯洪池將預留滯洪空間、189座抽水站均可正常運作；全台已設置1802支淹水感測器，並介接公路局、地方政府各種監視器，掌握災情動態。
除此之外，河川局將善用1595名防汛護水志工與地方政府520個防災社區，盼藉自助互助力量，提升全民自主防災能力。