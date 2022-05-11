新台灣模式失敗？逾四成企業認今年防疫更難

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查發現，防疫政策從去年三級警戒的清零轉為共存，多數企業也以不影響營運為最優先考量。當員工確診，企業進班的五大模式以「除了確診者之外，其餘員工正常上班」佔25.5%最多，其次是「啟動快篩，陰性全員正常上班佔」22.4%，合計47.9%企業「以全員正常進班」為多。排第三到第五分別是：密切接觸者(如主管&同事)居家辦公17.5%、分流上班9.7%、同辦公空間同仁居家辦公9.3%，縮減正常上班的人力。
不論員工是否確診，今年和去年相比，今年「正常進班」的企業比例54.7%、高於去年的36.1%，「分流上班」15.7%、「全員WFH」3.6%，都低於去年的37.7%、11%。企業因應疫情同時呈現不影響原本工作「與疫共存」。
調查更顯示，合計41.9%的企業認為今年防疫比去年更困難，難在病例暴增、員工染疫風險增加73.3%，難以追蹤員工是否與確診者密切接觸有61.5%、快篩試劑難買難以確認員工是否染疫有51.7%。另有31.1%的企業覺得今年防疫難度和去年差不多，26.7%覺得今年比去年簡單。
當確診數持續飆高，週圍同事親友一一淪陷，心理學博士、104人力銀行社會企業處副總經理王榮春提出三大建議，包含，建立自己不是犯錯者的心態、不要太自責，畢竟目前環境染疫風險較高，「錯的不是你」，透過公司管道通報，啟動後續因應，不說才是害群之馬，以正面心態面對確診。
如果同事確診，公司生產力可能受影響，主管應主動調整確診同事的工作內容，從「個人導向」暫時調整為「部門導向」，減輕確診同事的壓力，減降代理同事的新增負擔，同時啟動人道關懷、或發動部門同事擔任小天使主動關心，提供確診同事安定感。
把變動的狀況視為工作任務的其中一項，危機當轉機，培養應變思考能力。居家辦公時可將工作地點、時間與平時做區隔，並與家人說明時間的安排，建立儀式感增進工作效率。