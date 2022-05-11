鋒面沒到豪雨先來！高雄3小時下97毫米　午後換台東小心

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比較明顯的天氣變化將落在明晚到週五（5/13）這段期間，由於首波梅雨鋒面逐漸接近，各地雨勢會由北往南逐漸拓展，首當其中的中部以北及宜蘭將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，並且可能有局部大雨發生機率，其他地區也會轉為有陣雨或雷雨。劉沛滕提醒，週末（5/14~5/15）鋒面將滯留在台灣上空，是影響最明顯的時候，全台各地天氣都有陣雨或雷雨，整個西半部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生機率，民眾務必要注意瞬間強降雨發生可能造成淹水的危害。預計鋒面要等到下週一（5/16）逐漸南移到巴士海峽，各地雨勢才有望稍微趨緩一些。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提醒，週五到下週一梅雨滯留鋒面徘徊在台灣上空，要特別留意「中小尺度對流系統」發展，可能伴隨劇烈天氣及累積致災性降雨，而下週二、週三（5/17~5/18）鋒面南移之後稍有空擋，下週四（5/19）起鋒面又北移到台灣上空，天氣將再度變得不穩定。
天氣風險管理公司總經理彭啟明也說，首波梅雨鋒面目前位在中國浙江到廣東一帶，結構相當紮實，明後兩天慢慢移動到台灣，週五到下週一都有可能有局部大雨，而且下週很可能天氣也不是很穩定，民眾應該趁著目前的空擋盡快做好防汛準備。
此外，氣象局也提醒，週六到下週一受到鋒面後方東北季風增強影響，各地氣溫會明顯轉涼，北台灣最低溫僅剩攝氏17度左右，且因為降雨的關係，整天氣溫都在攝氏20度左右，感受會特別濕冷，中南部地區低溫也只有攝氏20度左右，要注意溫差變化適時添加衣物。