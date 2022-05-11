思覺失調症治療要趁早！長效針劑穩定控制防惡化成優先選項

我是廣告 請繼續往下閱讀
思覺失調症是一種與思考、知覺失調有關的精神科疾病，很多人因為對疾病認知不足，充滿許多錯誤的刻板印象，像是確診就一輩子治不好。其實，近年來思覺失調症有愈來愈多治療選項，健保署在今年也編列超過27億預算，鼓勵臨床優先使用長效針劑藥物，期待幫助病友達成長期穩定病情的目標，降低再住院率，共創病友與家屬、醫療院所和健保三贏！
思覺失調可以治癒嗎？跟專家一起正確認識！
三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啟斌表示，思覺失調症若沒有合併其他問題，例如毒品濫用或是反社會人格等，大約8到9成的思覺失調症病人與一般人無異，暴力行為比率沒有比較高。
思覺失調症發病時，病友分不清真實與虛幻的界線。民眾若出現症狀，像是認知問題、情緒容易不穩定、幻覺、妄想、行為困擾等，且持續時間超過半年以上，就要考慮可能是思覺失調。
在過去，思覺失調症的治療選擇受限，大眾認為病友確診後可能就一輩子無法回歸社會。不過，隨著醫藥和照護觀念快速地進步，現在臨床上越來越多病友與家屬願意配合治療，病友回歸社會的比例可說是越來越高！
葉啟斌醫師強調，從思覺失調症開始發作到真正接受治療，研究發現需要長達四年之久，不僅耽誤病情，也會讓大腦持續產生病變和衰退，影響預後。因此，希望病友能在前兩年就及早接受治療，穩定大腦功能；切勿中斷回診，避免病情反覆發作，再次對大腦造成傷害。
不停藥、回歸社會，長效針劑成關鍵！
現今思覺失調症治療有相當多不同種類，包含口服藥丸／藥片、口服液、長效針劑等不同的劑型。葉啟斌醫師表示，如果病友病識感不夠強烈，穩定服用藥物就會變成家屬與病友相當頭痛的麻煩事，門診中就常遇到家屬為了病友能按時服藥，軟言勸說、威脅利誘，嘗試各種方法。而這樣心力交瘁的煩惱，有機會透過不同的治療方式而獲得改善。
根據研究顯示，使用長效針劑與口服藥物相比，思覺失調症病友再住院率（再復發比率）會降低很多，因為急性發作可能會有暴力攻擊行為，這對病友、家屬甚至鄰居都非常有幫助，而不僅是數字上的差別。此外，因病情變化可能提高自殺率，若病友本身合併慢性疾病，也可能無法配合醫療、提升死亡風險。
葉啟斌醫師曾收治一名年輕男性，發病後懷疑樓上鄰居每天敲地板打擾他睡眠，甚至會上樓質問鄰居。強制就醫後，因為不願意配合口服藥物治療，導致病情反覆發作，輾轉找到葉醫師後，才開始使用長效針劑藥物治療，現在已回歸社會工作，家人也找回再度跟兒子親近的幸福感。
思覺失調有機會「調」回來！與醫師討論個人化治療
思覺失調症之長效針劑藥物相對昂貴，在過去是使用於第二線的治療藥物，這兩年則在健保的獎勵優先處方與擴大編列獨立預算等德政下，逐漸提高第一線用藥的比例。
葉啟斌醫師表示，以現在的治療趨勢來說，長效針劑有助穩定維持藥物在血液中的濃度、有效保護腦部功能，且降低復發機率，疫情期間擔心回診或是經常忘記吃藥，甚至期待回歸社會工作、擁有更好生活品質的病友，可以與醫師討論個人化最佳治療策略，以期病情早日穩定控制、減少復發機會，同時降低照顧者與醫療人員被攻擊的風險。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。