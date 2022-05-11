民進黨豐原、北屯議員民調 高顏值新人獲加權驚險過關
民進黨台中市議員初選，第二波電話民調結果今公佈，第4選區（豐原、后里）2席，現任議員謝志忠居冠，年輕新人廖芝晏因新人、青年雙加權，險勝捲土重來的老將翁美春；人口最多的第8選區（北屯區）3席，老將曾朝榮拿下4成5支持度穩坐第一、謝家宜接議員老爸謝明源棒子、捲土重來的蔡雅玲第一階段險勝。
第4選區（豐原、后里）3搶2，現任市議員謝志忠面對2女將廖芝晏、翁美春挑戰。33歲的新秀廖芝晏屬台灣正青連線，有張娃娃臉的她其實已是三寶媽。丈夫劉厚承4年前高票落選；59歲的前議員翁美春正是因本屆高額提名，和劉厚承雙雙落選。電話民調結果，謝志忠25.26%、雙加權的廖芝晏17.69%、翁美春17.41%。
第8選區（北屯區）為6搶2+1（含婦女保障名額），北屯為台中人口最多的行政區，外來人口多，除了曾朝榮是現任老將，蔡雅玲、王岳彬為前任議員，謝家宜則是資深議員謝明源的女兒。林煜舜是連任三屆的平和里里長，新人廖士毅是唯一可獲10%加權的新人。電話民調結果，根基穩固的曾朝榮獲44.97%支持、謝家宜19.42%、蔡雅玲14.64%、林煜舜13.79%、王岳彬 5.35%、廖士毅1.83%。
昨天第一波電話民調，新人全軍覆沒。第10選區（中區、西區）由現任議員江肇國、黃守達勝出；第13選區（大里、霧峰區）現任的李天生、林德宇排一、二名，第三名為前市議員張芬郁。其中張芬郁僅勝台灣正青連線蔡美華0.12%，蔡美華已申請覆查。