Taiwan Plus重返公視！立委憂未達目標、人手不足

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立委萬美玲詢問，Taiwan Plus去年8月開播至今，觀看流量、人次低，現在改由公視經營，是否因為中央社營運不理想？
李永得指出，Taiwan Plus是文化部去年以限制性招標的方式邀請中央社提案，原本希望交由公視營運，但公視當時提出的規格無法通過審議，最後只好拜託中央社承擔責任，合約將於今年6月9日到期，但為了讓Taiwan Plus能夠永續穩定發展，加上日本、英國等國際影音平台皆由公共電視營運，因此認為台灣國際影音平台還是該回歸公視營運。
李永得表示，今年第2年，文化部仍舊採取標案形式，於3月以限制性招標方式，再度邀請公視提案，獲得公視董事會通過後，公視已於4月25日提出服務建議書，5月4日審查後獲得優先議約權，文化部希望能在中央社6月9日合約截止後，順利交接給公視營運，未來將啟動修法，不再用標案方式，而是讓Taiwan Plus成為公視頻道家族的一員，並有法定預算支持。
立委黃國書提出質疑，Taiwan Plus以全英語推廣台灣文化為目標，當初設定APP下載數要達100萬，目前僅5萬5千次；網站點擊來源國家以台灣為主，占55％，其次為美國，占25％，印度、英國、新加坡等地皆不到5％，未達到預期標準，受眾群仍以國內觀眾為主，國外觀眾幾乎不知道有這個頻道。
黃國書指出，公視目前有PTS WORLD TAIWAN國際影音頻道，與Taiwan Plus內容相近，再加上最近公廣集團一直出包，擔憂未來公視接手Taiwan Plus，人力是否充足，是否考慮兩平台整併。
李永得回應，全英語頻道在國內是一個新的經驗，Taiwan Plus確實沒有達到目標，需要做檢討，畢竟用中文媒體概念設定英文媒體，實際上有落差，這半年沒有達到預期目標，有很多地方要改進；公視接手後，會把目前中央社的人力直接轉移過去，未來還會持續增加人力，不會影響公視既有人力的運作，另外，兩平台整併也有在考量，會請公視評估，尤其未來要成為頻道，節目量很大，一年10億的預算恐怕不夠撐起一個頻道。