罕見！中國「清零」惹議 WHO秘書長首次批評：難以持續
自新冠肺炎疫情爆發以來，中國秉持「清零」防疫策略，但隨著新變異株出現，疫情也變得更加難以控制，在清零政策之下，又造成供應鏈停擺、經濟大亂等問題。中國防疫策略近來引起外界質疑，就連世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）都罕見批評指，中國堅持「清零」的防疫策略無法長期持續。
譚德塞在10日在記者會上表示，「考慮到病毒目前行為及對未來的預期以及未來發展，我們不認為它（清零策略）可以持續下去。」譚德塞透露，WHO已經與中國專家進行討論，並指出現在對於病毒有更多的了解，以及有更好的抗疫方法，過渡到另一個防疫策略是相當重要的。而這也是自從疫情爆發以來，譚德塞罕見公開評論一國政府的防疫政策。
世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩 (Mike Ryan) 也表示，「清零」也該考量人權，應該設法在防堵病毒與對社會經濟的影響之間取得平衡。
世衛組織流行病學家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 則稱，「我們的目標不是找到所有確診案列並阻止所有傳播，這目前無法做到，我們應該做的是降低傳播。」
新冠肺炎疫情自2019年爆發，世界多國都曾以「清零」做為防疫策略，但近來多數都已轉變成為「與病毒共存」模式，但中國仍堅持清零，各地持續實施封控措施，更導致經濟受到衝擊，民生問題不斷傳出，引發不少專家學者批評。儘管各界出現質疑聲浪，中國國家主席習近平5日再度表示，「堅持動態清零，絕不動搖」。