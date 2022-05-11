澳媒：王毅將訪索羅門群島　簽訂中索安全協議

我是廣告 請繼續往下閱讀
澳洲人報指出，雖然目前無法確定王毅抵達索國的日期，但多位「知情人士」向該報透露，指王毅所率領的代表團可能會在澳洲大選投票日（5月21日）之前，甚至可能在本週內就抵達索國。
據澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，一位不具名索國政府高階官員透露，為了迎接王毅到訪，索國已經展開準備工作。報導也說，王毅可能於本月內抵達索國，但不太可能在本週內到訪。
ABC提到，一位不具名澳洲聯邦政府官員相信，王毅即將訪問數個太平洋國家，整個行程的其中一站就是前往索國首都荷尼阿拉（Honiara）。這位澳洲官員推估，王毅的行程或許可能還會有所調整。
ABC及澳洲天空新聞（Sky News Australia）昨天報導均指出，如果王毅是在澳洲大選投票日臨近前抵達索國，那麼有關澳洲政府未能阻止中、索安全協議的話題，將又再成為媒體焦點，這或許會對執政自由黨國家黨聯盟（Coalition）的選情造成負面影響。
澳洲天空新聞（Sky News Australia）今天相關報導也提到，澳洲最大反對黨工黨（Labor）的選戰主打議題之一，就是批評澳洲政府未能阻止中、索安全協議。
澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）日前接受澳洲天空新聞訪問時表示，有關王毅即將前往索國以簽訂中、索安全協議的消息，並未讓人感到驚訝。他同時指出，王毅如果在澳洲大選投票日臨近時抵達索國，將會是「明顯挑釁」的行為。（編輯：陳惠珍）1110511