北京欲刺激財政達5.5％經濟成長　彭博：難扭轉全球放緩

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報導指出，中國在2008年金融危機時，靠著銀行貸款激增等將近4兆人民幣（當時約新台幣19兆）的財政計畫，刺激民眾對消費品的需求，2016年也重覆這項作法利用財政支出來振興房地產市場；值得注意的是，如今中國的經濟規模已經是當時的兩倍多，政府不願意釋出和2008年一樣規模的刺激方案，否則將留下大筆破紀錄的債務和企業違約。
此外，中國目前佔全球產值的18％以上，其經濟成長放緩與俄烏戰爭引發的供應鏈緊張問題，對於全球經濟衰退造成的影響也愈來愈劇烈，各國央行都在提高利率以抑制通膨，國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家羅戈夫（Kenneth Rogoff）更警告，中國、歐盟和美國都出現一場潛在衰退的「完美風暴」。
不僅如此，北京當局如今還得竭力對抗疫情，根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics），封城與其他防疫限制對國內製造業、物流與供應鏈造成嚴重影響，尤其對於高度仰賴中國生產零件的澳洲、加拿大與韓國影響特別嚴重，可能進一步推高全球通膨水準。
美銀（BofA）大中華區首席經濟學家喬虹（Helen Qiao）也指出，北京當局努力實現5.5％的經濟成長目標同時保持清零看起來就像試圖達成不可能的任務，先前在貨幣、房地產和財政方面提出寬鬆政策吸引投資，眼下中國態度卻更顯保守，在擔心石油導致的通膨與美國聯準會升息收緊政策下，推出的寬鬆政策效果有限。