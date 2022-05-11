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北京欲刺激財政達5.5％經濟成長　彭博：難扭轉全球放緩

▲中國面臨疫情封控下經濟放緩和全球通膨，北京設定的5.5％經濟成長目標之餘，還想透過刺激經濟挽救全球經濟放緩趨勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國面臨疫情封控下經濟放緩和全球通膨，北京設定的5.5％經濟成長目標之餘，還想透過刺激經濟挽救全球經濟放緩趨勢。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-11 12:05:10

中國至今仍致力應對自2020年初以來，國內最嚴峻的一波新冠肺炎疫情，最新發布的數據顯示，中國4月製造業和服務業活動都顯著放緩，北京為了提振經濟有意推動一系列刺激政策，然而根據外媒指出，這些提振方案大多數都將因封城拖累遭到抵銷，想要扭轉全球經濟放緩趨勢相當困難。

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中國經濟如今面臨巨大風險，北京當局原先設定今年經濟成長5.5%目標能否順利達成也吸引許多分析師討論。中國從2009年到2012年的持續成長，提供了一定程度上的緩衝，但在新冠疫情衝擊與封城影響下，全球經濟也將受到影響。《彭博》指出，北京過去推動的刺激計畫以往起了相當大的作用，然而這次可能無法成功。

報導指出，中國在2008年金融危機時，靠著銀行貸款激增等將近4兆人民幣（當時約新台幣19兆）的財政計畫，刺激民眾對消費品的需求，2016年也重覆這項作法利用財政支出來振興房地產市場；值得注意的是，如今中國的經濟規模已經是當時的兩倍多，政府不願意釋出和2008年一樣規模的刺激方案，否則將留下大筆破紀錄的債務和企業違約。

▲中國就業難度空前，外媒分析李克強日前提到國務院將發放失業補助與青年津貼，意味著失業問題比官方透露更嚴重。（圖／美聯社）
▲中國經濟規模急速擴張，過去刺激經濟的方案或許無法老調重彈。（圖／美聯社）
此外，中國目前佔全球產值的18％以上，其經濟成長放緩與俄烏戰爭引發的供應鏈緊張問題，對於全球經濟衰退造成的影響也愈來愈劇烈，各國央行都在提高利率以抑制通膨，國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家羅戈夫（Kenneth Rogoff）更警告，中國、歐盟和美國都出現一場潛在衰退的「完美風暴」。

不僅如此，北京當局如今還得竭力對抗疫情，根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics），封城與其他防疫限制對國內製造業、物流與供應鏈造成嚴重影響，尤其對於高度仰賴中國生產零件的澳洲、加拿大與韓國影響特別嚴重，可能進一步推高全球通膨水準。

美銀（BofA）大中華區首席經濟學家喬虹（Helen Qiao）也指出，北京當局努力實現5.5％的經濟成長目標同時保持清零看起來就像試圖達成不可能的任務，先前在貨幣、房地產和財政方面提出寬鬆政策吸引投資，眼下中國態度卻更顯保守，在擔心石油導致的通膨與美國聯準會升息收緊政策下，推出的寬鬆政策效果有限。
 

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