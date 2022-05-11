晶華訂星級烤鴨三吃送整隻龍蝦！王品外帶有「隱藏菜單」
原本因懶人經濟興起的外帶外送服務，在疫情之下更蓬勃發展，去年六月開站的「晶華美食到你家」平台，由米其林餐盤推薦餐廳晶華軒規劃「星級烤鴨專區」，提前一天預訂人氣烤鴨三吃外帶，限時再送整隻波士頓蒜蓉蒸龍蝦；王品則曝光只有外帶才吃得到的6款隱藏菜單，藝奇現切九種刺身拼盤88折、王品炙烤牛小排400元有找。
台北晶華酒店去年六月開設的「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，歡慶至今烤鴨銷售量突破一萬隻，即日起再推「星級烤鴨專區」，由米其林餐盤推薦餐廳晶華軒規劃「星級烤鴨專區」，由擁有超過三十年粵菜料理經驗的米其林餐盤推薦餐廳，晶華軒廚藝總監鄔海明規劃，嚴選宜蘭北鴨，遵循廣式掛爐古法烹調出擁有誘人紅潤色澤的烤鴨，外皮酥脆肉質甜嫩。
一口氣推出「片皮鴨捲、鴨腿佐冰梅醬、薑蔥炒鴨架」烤鴨三吃、半鴨分享餐並搭配手作晶瑩蝦餃、北菇蒸燒賣等港式點心、粵式料理、蒜蓉蒸龍蝦、鱈蟹帝皇蝦泡飯以及住房專案等6種不同組合，每套約2～6人份2,980元起；即日起至5/15下訂自取可享6.4折限時優惠，人氣烤鴨三吃限時再送整隻波士頓蒜蓉蒸龍蝦；下載「晶華會」APP成為會員可再折抵100元。
旗下餐廳陣容齊全、菜色豐富的王品，則曝光只有外帶才吃得到的6款隱藏菜單，「藝奇」海之幸特選分享餐，精選鮪魚、鮭魚、深海大紅蝦等九種料理長每日現切刺身，足夠6～8人享用的拼盤88折；「王品牛排」炙烤牛小排法式餐盒400元有找。
另外還有「THE WANG」夏威夷熟成牛肉漢堡餐、「西堤」松露牛排特選套餐、「品田牧場」豪華最二海陸歡樂餐、「陶板屋」飽飽雙響餐等，除了外帶折扣還搭配滿額贈菜優惠。另外業者透露「hot 7」將近85折隱藏版優惠，即日起至6/30，外帶自取2客套餐贈鐵板豆腐、滿699元再現折100元。
※【NOWnews 今日新聞
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