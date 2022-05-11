疫情下粽飄香 葷蔬名粽任你挑早鳥享優惠

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寬心園執行長張志遠表示，紅藜松露杏鮑粽結合了南部粽與北部粽做法，先用義大利白松露油與添加紅藜的長糯米拌炒出香氣，包入事先滷過的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸30分鐘，放涼後急速冷凍，以保留粽米的香氣及風味， 每顆粽子均需經過外觀、大小、重量的嚴格品檢才能入庫。
星享道酒店的招牌名粽禮盒「川粵端陽」持續發威。這款禮盒口味多元，除了將犇牛煲變身川府藤椒風味的「川府藤椒犇牛粽」外，還有粵式燒臘包入糯米雞，再以荷葉包裹炊蒸的「粵軒臘味糯米雞」，以及兩款熟悉的台灣味肉粽，推出以來，已成為回客率超高的端午禮盒。
業者說，「川府藤椒犇牛粽」招牌粽，是以最受歡迎的菜色犇牛煲研發出的川府藤椒風味，特選美國牛腱、牛肚、牛筋等，豐富的蛋白質與胺基酸再以獨家秘方滷汁加上四川大紅袍、二荊條、藤椒等食材經長時間燉煮，包入荷葉後炊蒸，軟嫩入味麻香過癮的牛三寶讓人口水直流。
至於台灣味肉粽，分別是香而不膩的古早味香菇肉粽，及阿嬤牌蛋黃香菇鮮肉粽，都是熟客百吃不膩的口味。『川粵端陽』端午禮盒 定價680元， 5/15前享早鳥價 650元。
台中福華大飯店延續媽祖的愛與祈福平安精神，今年攜手超過300餘年歷史的西螺福興宮太平媽，推出「福饗太平粽禮盒」，葷素多樣口味一次滿足。即日起25日開始預購，取貨至6月3日止。凡於17日前預購者，可享早鳥9折優惠，隨禮盒就送太平媽祖加持的限量-「太平有象 虎你平安」年度限定護身符。
人稱「媽祖宮」的福興宮首度跨界合作，與台中福華大飯店聯名推出5款端粽系列禮盒，口味包括栗香珍味紫金粽、福興豐味紅藜粽、老饕福享潮州粽、御坊紫米粽及福華經典小肉粽。還有虎年不可少的應景「虎斑粽」，QQ富嚼勁的甜粽虎皮，融合芝麻與南瓜交織而成的濃郁醇香，可謂一大味覺享受！