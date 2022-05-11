疫情下粽飄香 葷蔬名粽任你挑早鳥享優惠

儘管疫情延燒，隨著端午節腳步近，台中市各家餐廳飯店依舊卯起來大推各式粽子。知名蔬食餐廳寬心園更指出，四月底以來即出現預購潮，招牌人氣粽「紅藜松露杏鮑粽」已熱銷破5成。值得一提的是，疫情下，買氣不跌反漲，各家均樂觀預期，銷量將較去年成長一成以上。

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吃粽子是端午傳統習俗，除了應景，大家更重視健康與美味。寬心園於2007年研發上市的「紅藜松露杏鮑粽」，因為餡料豐富健康、風味清香綿密，不僅在老客人心目中建立好口碑，還有許多企業老闆買來當作端午節禮品，贈送給客戶、親友。所以儘管已經上市15年，依然是叫好又叫座的冠軍蔬食粽。

▲知名蔬食餐廳寬心園更指出，四月底以來即出現預購潮，招牌人氣粽「紅藜松露杏鮑粽」已熱銷破5成。（圖／寬心園提供）

寬心園執行長張志遠表示，紅藜松露杏鮑粽結合了南部粽與北部粽做法，先用義大利白松露油與添加紅藜的長糯米拌炒出香氣，包入事先滷過的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸30分鐘，放涼後急速冷凍，以保留粽米的香氣及風味， 每顆粽子均需經過外觀、大小、重量的嚴格品檢才能入庫。

星享道酒店的招牌名粽禮盒「川粵端陽」持續發威。這款禮盒口味多元，除了將犇牛煲變身川府藤椒風味的「川府藤椒犇牛粽」外，還有粵式燒臘包入糯米雞，再以荷葉包裹炊蒸的「粵軒臘味糯米雞」，以及兩款熟悉的台灣味肉粽，推出以來，已成為回客率超高的端午禮盒。

▲星享道酒店的招牌名粽禮盒「川粵端陽」持續發威，15日前可享早鳥優惠。（圖／星享道提供）

業者說，「川府藤椒犇牛粽」招牌粽，是以最受歡迎的菜色犇牛煲研發出的川府藤椒風味，特選美國牛腱、牛肚、牛筋等，豐富的蛋白質與胺基酸再以獨家秘方滷汁加上四川大紅袍、二荊條、藤椒等食材經長時間燉煮，包入荷葉後炊蒸，軟嫩入味麻香過癮的牛三寶讓人口水直流。

至於台灣味肉粽，分別是香而不膩的古早味香菇肉粽，及阿嬤牌蛋黃香菇鮮肉粽，都是熟客百吃不膩的口味。『川粵端陽』端午禮盒 定價680元， 5/15前享早鳥價 650元。

▲ 福華飯店因應虎年推出「虎斑粽」，QQ富嚼勁的甜粽虎皮，融合芝麻與南瓜交織而成的濃郁醇香，可謂一大味覺享受！（圖／福華飯店提供）

台中福華大飯店延續媽祖的愛與祈福平安精神，今年攜手超過300餘年歷史的西螺福興宮太平媽，推出「福饗太平粽禮盒」，葷素多樣口味一次滿足。即日起25日開始預購，取貨至6月3日止。凡於17日前預購者，可享早鳥9折優惠，隨禮盒就送太平媽祖加持的限量-「太平有象 虎你平安」年度限定護身符。