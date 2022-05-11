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退輔會報告國名有3種　馮世寬：對中華民國忠貞不二

▲退輔會主委馮世寬出席立法院外交及國防委員會法案審查。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.11）
▲退輔會主委馮世寬出席立法院外交及國防委員會法案審查。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.11）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-11 12:43:162022-05-11 13:42:49

立法院外交及國防委員會今（11）日審議退輔會解凍預算，退輔會預算解凍報告中的四份決議文，我國國名出現中華民國、中華民國台灣、中華民國（台灣）3種不同版本，引發立委質疑。對此，退輔會主委馮世寬解釋是從外交部的文件翻譯過來，他強調，對「中華民國」四字忠貞不二，下次文件不會這樣。

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立法院外交及國防委員會今日上午審查「國軍退除役官兵輔導條例修正草案」、審查及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，國軍退除役官兵輔導委員會主管預算凍結案等32案。退輔會主委馮世寬出席，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞詢問退輔會預算解凍報告中的四份決議文，為何我國國名出現中華民國、中華民國台灣、中華民國（台灣）等3種不同版本？馮世寬表示，翻譯是從外交部的文件翻譯過來。

溫玉霞進一步要求跟外交部說翻譯不對，並詢問馮世寬是否對「中華民國」這四字是否忠貞不二？馮世寬肯定回答「是的」。溫玉霞追問，依照憲法我國就是中華民國，有這麼多不同版本該如何改進？馮世寬表示，他有跟同仁說，自己發回來文件不要完全抄錄外國人給的文件，特別有這樣的指示，下次他們自己文件不會有這樣的。

立委問文書表達錯誤會有什麼後果？馮世寬表示，會嚴格要求，「不能跟華視一樣，電視弄錯了」請委員寬容，他們會改進。

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