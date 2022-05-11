JKF老司機擅長激發男人探索慾 「挑逗祕技」深藏不露
JKF女郎璃奈醬受邀擔任5月封面女星，這次她接受專訪時，大方分享自己的挑逗祕技，自誇是個深藏不露的老司機之外，也能激發男人的「探索慾」。
天蠍座的璃奈醬被譽為12星座中的「最佳床伴」、與生俱來的調情高手，不過她則一臉嬌羞地撇清，不過當工作人員向她求解幾個床上招式時，璃奈醬也會大方傳授挑逗祕技：「可以先碰觸他或撫摸自己，露出性感和享受的表情，再加上微微地嬌喘聲，然後藉用身體慢慢靠近對方的身上，光是這樣他一定受不了。」璃奈醬除了能激發男人「探索慾」，現實生活中也是個隱藏版老司機，深不可測的實力令人期待她帶來更多驚喜。
疫情爆發之際，原本在韓國發展的璃奈醬只好急踩煞車，因為愛唱歌、跳舞，所以到韓國後，希望能以唱跳藝人身分出道：「過程真的太不容易，強的人很多，加上疫情失控才決定先回國，幾乎是『逃難式』回台灣。」返台後，璃奈醬因為從國中就有在玩Cosplay，所以對於拍攝，很快就能上手：「當模特這件事，我感覺很快就適應了，直到有人找我加入JKF開始提升知名度。」
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