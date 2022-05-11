雲科大外籍高專人才研究受肯定！移民署頒發永久居留證
目前在雲林科技大學從事教學和研究的MUNAGAPATI VENKATA SUBBAIAH及GOLLAKOTA ANJANI RAVI KIRAN 2位印度籍博士，他們因為在環境保護、衛生安全領域上表現傑出，日前獲移民署頒發「高級專業人才永久居留證」（梅花卡），由移民署南區事務大隊雲林縣服務站主任前往雲林科技大學，親自將卡片交予兩人，並肯定他們對台灣環境安全專業領域所做出的貢獻。
梅花卡是我國為了鼓勵更多的國際專業與優秀人才在台居留而發給的永久居留證，除了吸引在台有重大投資、重大貢獻的外國人外，亦希望可以讓他們在不放棄原屬國籍的前提下，也能擁有便利與優質的生活。雲林科技大學國際事務長潘偉華博士表示：「MUNAGAPATI VENKATA SUBBAIAH先生自斯里文卡特斯瓦拉大學取得博士學位後，先後曾於印度及韓國進行研究，於2018年來台，進入雲林科技大學水土資源與國家防災研究中心（SWAN）擔任博士後研究員，並曾獲得印度政府大學教育委員會的「初級研究獎學金」。同樣來自印度的GOLLAKOTA ANJANI RAVI KIRAN先生，自印度理工學院瓜哈提校區化學工程學系取得博士學位後，在2017年獲得台灣科技部博士後獎學金，並在雲林科技大學擔任助理教授，除了傳道授業以外，他也致力建立學術合作與擔任著名出版刊物(Gondwana Research, Adsorption Science and Technology)的客座編輯，希望能為台灣的相關領域提供更多的協助。」對於此次順利取得梅花卡，他們除了感謝移民署對其專業能力的肯定與鼓勵外，更希望可以在臺發揮所長，繼續貢獻心力。
雲林縣服務站主任黃玟晸表示，政府為了加強及留用國際優秀人才，推動與時俱進的外國人才專法，希望能夠建構更適宜外國專業人才的優質生活環境，網羅更多的專技人才在台發展，提升國家競爭力。梅花卡永久居留證的核發對象為對我國有特殊貢獻、國家所需的高級專業人才以及具有重大投資的外國人，提出申請經審查會通過後許可核發，不受一般永久居留證需居留滿5年的要求限制，歡迎符合資格的外國人申請。若對於條件與資格有疑問，也歡迎撥打雲林縣服務站的電話05-5345971諮詢。