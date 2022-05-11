快訊／本土增57188例再創新高！死亡+8、境外+28

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指揮中心指出，今日新增8例本土病例死亡個案，為2例男性、6例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6例具慢性病史、5例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至5月9日，死亡日期介於5月2日至5月8日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增28例境外移入個案中，15例男性、13例女性，年齡介於10多歲至50多歲，移入國家均調查中，入境日介於今年5月3日至5月10日。
指揮中心統計，截至目前國內累計9,191,841例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,684,461例排除)，其中505,455例確診，分別為11,991例境外移入、493,410例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計951例COVID-19死亡病例，其中936例本土，個案居住縣市分布為新北市450例、臺北市343例、基隆市41例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，高雄市、雲林縣、南投縣及臺南市各2例，新竹市、臺東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。