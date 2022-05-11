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快訊／本土增57188例再創新高！死亡+8、境外+28

▲指揮中心表示，今（11）日本土個案增57188例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（11）日本土個案增57188例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-11 14:02:252022-05-11 14:03:14

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增57,216例COVID-19確定病例，分別為57,188例本土個案及28例境外移入(24例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增8例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之57,188例本土病例，為27,776例男性、29,373例女性、39例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(19,620例)、桃園市(9,751例)、臺北市(8,265例)、臺中市(3,356例)、高雄市(3,153例)、臺南市(2,073例)、基隆市(1,825例)、新竹縣(1,444例)、屏東縣(1,222例)、花蓮縣(1,018例)、新竹市(996例)、宜蘭縣(979例)、彰化縣(934例)、苗栗縣(650例)、雲林縣(476例)、南投縣(358例)、臺東縣(357例)、嘉義縣(313例)、嘉義市(205例)、澎湖縣(117例)、金門縣(59例)、連江縣(17例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增8例本土病例死亡個案，為2例男性、6例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6例具慢性病史、5例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至5月9日，死亡日期介於5月2日至5月8日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增28例境外移入個案中，15例男性、13例女性，年齡介於10多歲至50多歲，移入國家均調查中，入境日介於今年5月3日至5月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,191,841例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,684,461例排除)，其中505,455例確診，分別為11,991例境外移入、493,410例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計951例COVID-19死亡病例，其中936例本土，個案居住縣市分布為新北市450例、臺北市343例、基隆市41例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，高雄市、雲林縣、南投縣及臺南市各2例，新竹市、臺東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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