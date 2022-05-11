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遭軍方抵制！電商龍頭嘲笑泰國公主下場曝

▲東南亞網路購物平台Lazada涉嫌侮辱泰國王室朱拉蓬公主。（圖／翻攝自推特）
▲東南亞網路購物平台Lazada涉嫌侮辱泰國王室朱拉蓬公主。（圖／翻攝自推特）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-11 16:17:00

在泰國，侮辱王室都有可能會觸犯當地刑法。而東南亞網路購物平台Lazada涉嫌侮辱泰國王室朱拉蓬公主，泰國軍方下令抵制購買這家電子商務巨頭產品，泰國政府也不排除控告業者。

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據悉，朱拉蓬公主是當今國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的妹妹，同時是先王最寵愛的小女兒，然而她卻有一段坎坷的人生。原來她患有先天性血友病，卻認真唸書，最終獲得化學系博士學位。在感情上她愛上了平凡階級的帥氣軍官，由於先王相當疼她，就允諾她的親事。

沒想到，等到她們成親後，朱拉蓬公主才發現他早已有妻子和家庭，只是貪圖權勢富貴才假裝自己是單身。不過被愛蒙蔽雙眼的朱拉蓬公主甘願與他過日子，有了兩個小孩後，對方卻因為沒有得到應有的權勢地位而疏遠她。於是她選擇離婚，帶著兩個小孩回歸王室。

朱拉蓬公主積極擔任自己的王室角色，在社會各地做慈善事業，然而受到血友病的影響，朱拉蓬公主開始變得行動困難，面部表情自己也是有些難以控制，如今出席重要場合，都需要旁人攙扶或坐輪椅。

總部位於新加坡的Lazada是東南亞最大的線上零售商之一，是阿里巴巴的東南亞子公司，在宣傳Lazada銷售的TikTok視頻廣告中，以一名坐在輪椅上的女性為主角，嘲弄國王的妹妹朱拉蓬公主，她因患有自身免疫性疾病狼瘡而須使用輪椅。宣傳影片中打扮成泰國貴族般的網紅坐在輪椅上，被網友批評消費殘疾人士，保皇黨認為這是對泰國王室不敬，影射天生殘疾的​​朱拉蓬公主。

泰國軍方發言人Sirichan Ngathong上校在一份聲明中說，這段影片冒犯君主制，並引起泰國社會的分裂，將禁止24萬5000名泰國軍方成員在Lazada平台訂購商品或從Lazada送貨。泰國數位經濟部長Chaiwut Thanakamanusorn告訴記者，政府正在考慮對背後股東和負責製作影片的廣告公司，以及Lazada採取法律行動。

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