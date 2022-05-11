不再隱忍！離婚袁惟仁6年　陸元琪心裡話全說了

51歲陸元琪2016年和袁惟仁解除婚姻關係，並獨自撫養一對兒女袁義、袁融，她昨（10日）晚在臉書感性發文，透露剛離婚時，就像斷線的風箏沒有依靠，為母則強的她，每天投射給孩子堅定的眼神，自己卻在暗處偷哭，一番內心自白令許多網友動容。
陸元琪表示，離婚後，即使每天抓不住任何頭緒，依舊想盡辦法給兒女安全感，自己則在夜裡、車上偷偷掉淚，形容哭的次數「比我一天進食的次數還多」，如今靠著自身力量，在工作上做出一些成績，她感謝曾合作的夥伴給予的鍛鍊，「好的、不好的，都把過去那個笨傻呆的me，成就出現在這個什麼都能一手包辦的過動兒。」
究其原因，陸元琪說，因為她怕了，不想再讓母子3人過著害怕不知道明天該怎麼過的心情，所以她很努力，此外，她說就算和孩子住在同一個屋簷下，各忙各的工作，仍會抽空陪伴，聊聊彼此近況。
陸元琪說，母親節那天埋首工作沒有慶祝，其實心裡很羨慕臉書上每一個家庭慶祝母親節的動態，「我告訴自己，再加油一下下，明年，讓孩子們陪我度過一個最幸福的母親節」，話鋒一轉，「喔不...八月還有一個父親節，說不定那一天，我能不再那麼緊繃了...」
文末，陸元琪對孩子喊話：「謝謝你們讓媽咪安心的打造屬於我們的王國，什麼節日都只是一個名稱，有了你們我才能成為一個棒棒的母親，有了你們，每天都是母親節。」網友和友人留言打氣，「雨過天晴了，加油」、「加油！還是靠自己最好」，有人要她別哭了，陸元琪淡淡地回：「過去了。」（編輯：楊穎軒）