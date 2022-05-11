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國旅券「百萬現金得主」抽出！加碼獎名單「這裡」一次查

▲國旅券一人獨得「百萬現金」得主出爐！「國旅券第二波加碼抽獎」可獲得GOGORO電動機車、FUJI按摩椅、鳴日號雙人套票等獎品，得獎名單一次查。（圖／翻攝自台灣好樂園官網）
▲國旅券一人獨得「百萬現金」得主出爐！「國旅券第二波加碼抽獎」可獲得GOGORO電動機車、FUJI按摩椅、鳴日號雙人套票等獎品，得獎名單一次查。（圖／翻攝自台灣好樂園官網）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-11 15:04:13

交通部觀光局為配合「振興五倍券」及「國旅券」振興經濟政策，推出觀光遊樂業「百萬現金加碼抽」及「國旅券第二波加碼抽獎」活動。昨（10）日抽出最大獎獨得百萬現金的幸運兒，主題樂園門票優惠券、住宿券等，還有GOGORO電動機車、FUJI按摩椅、鳴日號雙人套票等加碼獎品。加碼獎名單一次查，快來看看你在不在名單上！

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交通部觀光局表示「主題樂園百萬現金抽獎活動」於去年11/1起至今年4/30，總計有52萬人3,545人次參與抽獎，活動期間帶動約740萬遊客人次，創造營業額逾70億元。「國旅券」共計有238萬6,148位民眾領券 ，截至今年4/30，共累積使用173萬4,123份，使用率達72.67%，推估帶動至少346萬次人出遊，旅遊及周邊產值推估為84億3,700萬元。

最後一波的觀光遊樂業「百萬現金加碼抽」部分，有主題樂園門票優惠券、住宿券等333份項獎品，其中最大獎可以一人獨得現金100萬元於昨天抽出，「觀光遊樂業百萬抽獎活動5月份中獎名單」已於台灣好樂園官方網站「最新消息」內公布。

另交通部觀光局為帶動國旅券使用，加碼價值逾60萬元的獎項辦理「國旅券好禮加碼抽獎」，獎項有GOGORO電動機車、FUJI按摩椅、鳴日號雙人套票及住宿券等26個品項，得獎名單也已於國旅券抵用平台公布。

觀光遊樂業歡慶五月溫馨月，推出台灣好樂園媽媽溫馨月優惠活動，如小叮噹科學主題樂園啾愛媽咪門票76折優惠；杉林溪森林生態渡假園區5/14前住宿只要2199元起；泰雅渡假村帶阿母入住宿享8折優惠；九族文化村官網下載優惠憑證，享門票83折；劍湖山世界女生購票只要299元；尖山埤江南渡假村孕媽咪及新手媽咪免門票；義大世界即日起至5/31大人只要750元約83折；遠雄海洋公園5/22前媽媽門票只要0元。

交通部觀光局並呼籲民眾安裝「臺灣社交距離」APP，隨時留意身體狀況，並做好防護措施，落實防疫規範，才能安心出遊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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