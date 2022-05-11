快篩陽怎麼辦？「7大步驟」一次搞懂　就算確診也不慌張

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、前往PCR篩檢
1.撥打1922通報，（由於近日確診人數過多，通常無法接通）
2.前往社區篩檢站、醫院PCR（禁止搭乘大眾交通工具）
3.無法自行開車、騎車、騎腳踏車、步行前往篩檢者，應聯繫所在縣市衛生局預約防疫計程車
4.攜帶呈現陽性的快篩試劑、健保卡、身分證、錢、手機、行動電源
5.篩檢時可和醫師說明症狀，領取藥物
COVID-19 全國指定社區採檢院所：https://antiflu.cdc.gov.tw/ExaminationCounter
台北市防疫急門診：https://bit.ly/3M7w9li
新北市社區篩檢站：https://bit.ly/3spDOmT
二、返家一人一室等待結果
把家裡鑰匙放至信箱、樓下管理室，方便在隔離期間，請家人或朋友幫送食物、藥品。
三、PCR確診（簡訊/醫院電話/健保快易通APP通知）
1.收到確診者自主回報簡訊：直接點擊連結依照網頁指示完成通報。
2.未收到確診者自主回報簡訊：下載「健保快易通APP」，主動完成個案自主回報。
四、居家照護7+7
1.適用對象：未滿69歲、無血液透析（洗腎）、懷孕者，但65至69歲獨居者不適用。自5月7日為止的確診者，居家照護隔離天數是10天，加上7天自主健康管理；5月8日起居家照護隔離治療天數縮減為7天。
2.確診者需同時符合下列二項條件，得解除隔離並進行７天自主健康管理：
（一）有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。
（二）距發病日或採檢日達7天。
自主健康管理期間，如果沒有出現任何症狀，可正常生活，必須外出時，請一定嚴格遵守全程正確佩戴醫用口罩，並避免出入無法保持社交距離（室內１．５公尺，室外１公尺），或容易近距離接觸不特定人之場所。此外，也禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動。
領取公費「台灣清冠一號」、口服抗病毒藥物流程
五、申請公費「台灣清冠一號」流程
https://www.twtm.tw/new.php?cat=1&id=2692
1.自行預約視訊診療：查詢可提供通訊診療的院所名單及聯絡方式，自行連繫住所附近的中醫院所，預約醫師通訊診療。
2.診療後之領藥/取藥方式：委託親友至通訊診療之中醫院所領藥，或由通訊診療之中醫院所送藥至個案住所。
COVID-19疫情相關諮詢資訊院所、衛生局指定之視訊診療中醫院所：https://www.twtm.tw/new.php?cat=1&id=2692
六、領取口服抗病毒藥物
確診個案，無需等待衛生局通知，可至手機下載「健康益友App」、「健保快易通」進行遠距看診，醫師就可評估是否適合開立；此外，居家照護個案因無法主動簽署同意書，可採用口頭詢問、簡訊等方式，在病歷上有記載病人同意就可；處方也可用電子方式開立，連結到藥師公會送藥到府專區進行取藥。
隨時注意身體狀態 有重症前兆要小心！
七、應儘速就醫的特殊症狀
1.成人：出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀。
2.兒童：出現發燒、抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸部凹陷、嘴唇發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁或冒冷汗等症狀。
發生上述情形請立即聯繫 119，或依照衛生局指示，以防疫車隊、同住親友接送或自行前往之方式就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53721
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw