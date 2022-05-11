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明「3類人」快篩陽=確診！視訊診療、通報流程步驟一次看

▲快篩陽即確診，不服可申請PCR，指揮官陳時中說明通報流程。（圖／指揮中心）
▲快篩陽即確診，不服可申請PCR，指揮官陳時中說明通報流程。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-11 14:24:552022-05-11 14:46:07

中央流行疫情指揮中心表示，明日起「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」三類對象，可以快篩陽性經醫事人員判定確診，不用經過PCR，指揮官陳時中今（11）日在疫情記者會上，針對相關通報流程進行說明，包括視訊診療前需準備什麼物品，該如何分流收治。

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陳時中指出，明天開始居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間快篩陽性者，如果在三天居家隔離，或四天自主防疫、七天居家檢疫期間，若使用家用抗原快篩試劑進行快篩陽性，可以透過遠距視訊診療協助確認快篩陽性結果，若與醫師判定結果有共識，就用健保卡上傳陽性自動通報，或到法傳系統上，由系統自動研判確診，確診民眾等地方衛生局安排收治隔離處所並開立隔離通知書。

陳時中也說，雙方認為，或醫師覺得快篩結果有疑慮，會通知所在地方衛生局安排隔離者或採檢PCR，之後以PCR作為結果認定。

▲快篩陽線上線上看診前準備事項。（圖／指揮中心）
▲快篩陽線上線上看診前準備事項。（圖／指揮中心）
陳時中提醒，在通報陽性前，也就是明日起，確診者如果快篩陽性，那可以在快篩陽性的檢驗卡匣或將檢測片上寫上姓名跟檢測日期，再跟判讀後的檢測片跟健保卡放一起確認後，在預約診療處將照片上傳，讓配合醫師視訊時可以出示判讀。（編輯：林莞茜）

▲快篩陽線上線上看診前準備事項。（圖／指揮中心）
▲快篩陽線上線上看診前準備事項。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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