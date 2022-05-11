移工確診數多！鄭文燦建言：開放企業自購快篩

作為工業重鎮桃園市，擁有大量的移工。而台灣確診人數不斷創新高，移工群聚確診亦不在少數。桃園市長鄭文燦在10日表示，除了由政府支援企業啟動快篩，也建議中央未來能開放讓企業自行採購快篩試劑。





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鄭文燦指出，因應越來越多的確診個案數，桃園市政府從今年1月至4月購買了35萬7000劑快篩試劑，後來因為中央啟動徵用計畫，廠商先提供的26萬劑已全數用完，5月份市府還會再加購45萬劑；另外中央配賦量也陸續到貨，昨日已配發12萬劑，今日還會再發給10萬劑，預計這一波疫情需要60萬劑快篩試劑。





鄭文燦說，10日早上他和行政院副院長沈榮津溝通核算需要的快篩數量，目前還有一個挑戰就是有很多企業移工確診，有些企業全廠員工可能高達2千人、3千人，業者需定期快篩才能正常營運，但目前各企業都無法從商業通路取得足夠的快篩試劑，需靠政府支援才有辦法。





鄭文燦強調，桃園是最大的工業聚落，目前的快篩試劑除了居家檢疫、居家隔離、確診民眾的需求以外，當疫情發生時，市府還是要主動支援各企業的快篩，但也建議未來可開放讓企業自行採購快篩試劑。



