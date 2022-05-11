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開放民眾海外自購快篩！3重點一次看　轉賣最高罰100萬

▲開放民眾海外自購快篩，3重點一次看，轉賣最高罰100萬。（圖／指揮中心）
▲開放民眾海外自購快篩，3重點一次看，轉賣最高罰100萬。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-11 14:50:37

因國內疫情升溫，民眾對快篩的需求也大增，指揮中心今（11）日便說明，即日起到111年6月30日前，民眾得以免除申請專案核准，自行輸入個人自用的「新型冠狀病毒檢驗試劑」，一人一次且不超過100劑，食藥署長吳秀梅也提醒，輸入自用的快篩不得於市場轉賣，若發生可處3萬至100萬罰鍰。

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今日至111年6月30日前，民眾可輸入自用之新型冠狀病毒檢驗試劑，不需申請專案，一人一次機會，不得超過100劑。吳秀梅表示，民眾輸入的新冠檢驗試劑僅能供個人防疫用途，若有販售動作，視為非醫療器材商販賣醫療器材，可處3萬至100萬罰鍰

食藥署建議可購買「家用檢驗試劑產品」，並不限於衛福部核准之EUA產品但該類產品的檢驗結果，將不會被列入目前防疫政策的判斷依據，故民眾要詳閱磣品說明書，了解用途、使用方式、警告事項等等，且須自行負責產品安全及有效性。（編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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