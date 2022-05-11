COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Maserati X 藤原浩限量聯名車款 Ghibli【Fragment】僅 6 輛登台

▲ Maserati X 藤原浩限量聯名車款 Ghibli【Fragment】僅 6 輛登台
▲ Maserati X 藤原浩限量聯名車款 Ghibli【Fragment】僅 6 輛登台

2GameSome - 有車賞

2022-05-11 14:55:00

Maserati 聯手「文化の破壊者」藤原浩，以義大利百年造車工藝激盪日本最具代表性的街頭潮流，透過新世代轎跑 Ghibli 呈現出兩種世界的結合。全球限量 175 台的重磅聯名車款 Maserati Ghibli【Fragment】，由臺灣蒙地拿限量導入，僅 6 席即日起正式在台銷售。

我是廣告 請繼續往下閱讀

當義式美學遇上日系潮流

Ghibli【Fragment】只有兩種限定車色，以白色為基底的 Opera Bianca 以及黑色為基底的 Opera Nera；兩種配色都在車身下緣斜切出一道消光處理的黑色區塊，用以承接同樣為消光黑的 20” Urano 車款限定輪圈，並搭配亮黑色剎車卡鉗。

車頭進氣霸重現 1966 年第一代 Ghibli 經典的網狀格柵結構，不僅代表 Maserati 作為性能車款的不凡氣勢，也代表街頭文化的工業風格；位於右下角的 Fragment 銘牌，以及 C 柱上的雙閃電標記，則強烈的展現出藤原浩所引領的潮流魅力。

三出式葉子版散熱鰭孔下方則轉印上 Ghibli【Fragment】專屬的文樣：Ghibli M157110519FRG Maserati Fragment。其中 M157 為 Ghibli 的車型代碼；110519 則是記錄藤原浩於2019年11月5日首次到訪義大利蒙地拿 Maserati 設計中心；而 FRG 則是 Fragment 的縮寫。

Fragment 充滿視覺衝擊性的設計元素，也延伸至整個車室空間：選用黑色 PienoFiore 頂級公牛皮革的運動型雙前座椅混搭 Alcantara 麂皮椅面，再透過精緻的車縫線滾邊及 Fragment 專屬刺繡，最後點綴以黑色 Open Pore 木紋飾板及湛藍色安全帶，為整個座艙營造出叛逆卻又奢華的獨特風格。

Fragment 的樣貌 / Maserati 的靈魂

透視 Ghibli【Fragment】華麗的外表，修長的引擎蓋下搭載全新 48V 高效混能動力系統，以 2.0 升直列四缸引擎透過 eBooster  串聯傳統渦輪增壓，零時差回應油門踏板的深度，自 2250 轉至 4500 轉之間保有寬廣的扭力高原分布；輔以優化的前後配重比例、後軸 LSD 限滑差速器及前雙 A 臂後多連桿等構成性能車種的必要元件，造就同級距望塵莫及的330hp / 450Nm 動力輸出；5.7 秒內就能完成 0-100 km/h 加速，更擁有 255 km/h 的極速表現。

此外 Ghibli【Fragment】在駕馭輔助系統上也擁有完整的配置，包含智慧型 LED 矩陣頭燈及 ADAS 先進駕駛輔助系統都被囊括為標準配備：智慧型 LED 矩陣頭燈可以大幅度增加駕駛人對障礙物的反應距離、自動避免對前車和對向來車造成眩光，也可於彎道中主動照亮視覺暗角；不論在市區行駛、高速奔馳或不良天候下都有對應的照明模式。而 ADAS 先進駕駛輔助系統則包含 ACC 主動式定速巡航、FCW 進階緊急煞車輔助系統、ABSA  主動式盲點偵測輔助系統、LKA 主動式車道維持輔助系統以及 360 度環繞影像。

全球限量 獨現Maserati x 藤原浩】快閃店

Maserati 攜手藤原浩，透過街頭潮流教父視角打造全球限量僅 175 台的 Ghibli【Fragment】車款，臺灣蒙地拿獨家引進僅 6 席。隨著品牌走向年輕化，Maserati 首度進駐信義區，遠百信義A13打造 Maserati在台灣第一間快閃店，於5/12 - 6/5 期間限定展示 Ghibli【Fragment】。【Maserati x 藤原浩】快閃店以日本潮流教父藤原浩發跡地 - 裏原宿，為構想所打造，活動期間不僅展示 Maserati x 藤原浩的限量潮流穿搭精品，更推出Instagram互動拍照濾鏡，於闖關體驗後即可獲得 Maserati 精品販賣機一次投幣機會，身歷其境日本裏原宿街頭，感受潮流聯名魅力。

預約體驗【Maserati x 藤原浩】快閃店5/12 - 6/5 信義遠百 : https://bit.ly/3vK5tBh

新台幣 79.9 萬元起　第四代 Škoda Fabia 正式在台上市

新台幣 628 萬起　Maserati Ghibli 【Fragment】Edition 限量 6 輛正式在台發表

BMW iX xDrive40 深度賞｜這樣的 BMW 有「電」到你嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀