福又達唾液快篩圖利特定廠商？陳時中否認：要拿出證據
衛福部食藥署日前公布EUA快篩試劑核准名單，其中「福又達」輸入韓國唾液快篩遭爆是圖利廠商，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日在疫情記者會上否認，並強調國家有國家的審查方式，都是按著流程進行，說有圖利問題，也要拿出證據，不然這麼說對公務體系不公平，食藥署長吳秀梅也說，新冠病毒檢測試劑專案核准之程序、標準均公開透明一致，國內已有10幾家廠商提出家用唾液檢驗試劑申請，但都有文件缺漏情形，現正積極審查辦理中。
外界質疑，唾液快篩廠商有40多家被駁回，但卻快速核准高端大股東福又達輸入的韓國唾液快篩，遭疑有圖利特定廠商之疑，陳時中被問及相關問題回應，國家有其審查方式，一切都是照著程序進行，若要說圖利問題也要拿出證據，否則這樣講這對公務體系不公平，而那天在立法院大家問有德國口水會來的事情，他說的是，事實上這邊是好像沒看到這樣案子進來。
至於唾液快篩被退件的標準如何？陳時中則回應就是技術性資料不足，食藥署長陳秀梅補充說明，快篩試劑的審查，是依特定醫療器材專案輸入相關規定，業者申請時要檢附相關安全的資料，不然也要有跟審查標準一致的認可報告才行，因此若業者文件不足，這樣的狀況下就會要求補件，食藥署也會希望業者迅速補件，而官方這邊也都ㄧ定會依照標準去審查。
根據食藥署資料，截至111年5月11日，已核准超過200件該類產品之專案製造、輸入。另即日起至111年6月30日前已開放民眾輸入個人自用之「新型冠狀病毒檢驗試劑」每人不超過100劑，免申請專案核准，但其產品安全及有效性需由民眾自行負責。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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