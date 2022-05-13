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《星城Online》行程補給站開跑　免費體驗好禮大放送

▲首選行程，就上星城！快來參加「行程補給站」活動（圖／網銀國際提供）
▲首選行程，就上星城！快來參加「行程補給站」活動（圖／網銀國際提供）

生活中心/綜合報導

2022-05-13 11:00:00

擁有最多款獨家主題遊戲，為全球華人線上娛樂城的《星城Online》，於5/10推出全新線上活動—「行程補給站」，供玩家線上產生專屬行程，即使在家防疫也能超有趣！不僅可以免費參加，達成指定任務還可拿全家購物金100元，分享出去再加碼抽大獎，有機會拿走iPhone13和星城防疫禮盒等好禮，亦有趣味十足的FB、IG濾鏡可以體驗，千萬別錯過！

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▲達成指定任務還可拿全家購物金100元，分享出去再加碼抽大獎，有機會拿走iPhone13和星城防疫禮盒等好禮。（圖／品牌提供）
▲達成指定任務還可拿全家購物金100元，分享出去再加碼抽大獎，有機會拿走iPhone13和星城防疫禮盒等好禮。（圖／網銀國際提供）
《星城Online》遊戲多元　隨時暢玩不無聊

全球華人線上娛樂城《星城Online》，為台灣第一大的機台遊戲領導品牌，擁有80款以上獨家主題遊戲，黏著度超高的關鍵在於，《星城Online》採用HD高畫質的畫面呈現，提升遊戲演繹的視覺效果，給予玩家超帶感的爆分體驗，且可同時容納萬人在線暢玩，不管是要玩SLOT、魚機、賓果、牌桌等遊戲星城通通有！最多樣性的玩法絕不無聊，且把多款實體機台線上化，讓玩遊戲不再受時空、地區限制，隨時隨地皆可暢玩。

《星城Online》「行程補給站」活動懶人包

《星城Online》宣布，於 5/10大舉推出「行程補給站」活動，活動內容相當多元，參加本活動的玩家，需使用相同手機門號登入，並綁定星城與QPP，就能順利取得購物金獎勵。以下幫玩家整理活動懶人包，讓用戶快速掌握各項活動細節，好康不輕易錯過。

盲盒伴手禮：此活動限台灣門號參加，同門號僅限領取乙次。且盲盒人人有獎，參加者皆可獲得免費 合作品牌優惠序號 (有期限)，此外，星城新玩家還可額外再拿到免費銀幣序號。

分享拿購物金：若將個人專屬連結分享給新玩家，其遊玩星城至 8級後再到活動頁登入，分享人與被分享人都可在QPP數位背包收到全家購物金 100元，分享越多賺越多。

免費抽好禮：體驗完「行程產生器」+「盲盒伴手禮」活動者，即可再享有抽獎資格，有機會拿到iPhone13、星城防疫禮盒等好禮。

活動濾鏡「首選行程轉起來」趣味十足

除了免費拿各項好禮外，《星城Online》還推出趣味濾鏡「首選行程轉起來」，將隨機轉盤幫玩家量身訂製專屬的變裝行程，將不同的場景、服裝、動作組合成超搞笑的趣味行程，例如：在KTV穿性感白裙烤肉！讓因為疫情無法出國的我們，也可以透過濾鏡與朋友線上同樂，帶領你飛往一趟未知的趣味旅程。

▲《星城Online》還推出趣味濾鏡「首選行程轉起來」，為玩家量身訂製專屬的變裝行程。（圖／品牌提供）
▲《星城Online》還推出趣味濾鏡「首選行程轉起來」，為玩家量身訂製專屬的變裝行程。（圖／網銀國際提供）



《星城Online》行程補給站 活動網頁
【首選行程轉起來】IG濾鏡
【首選行程轉起來】FB濾鏡
《星城Online》官方網站
《星城Online》粉絲專頁

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