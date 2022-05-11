M777榴彈砲砲擊俄軍畫面曝光　曾列台灣軍購考慮項目

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國軍現役155公釐火砲包括T65榴彈砲與M109A2/A5自走砲，前者為二戰時期M114榴砲的逆向工程品，源自於二戰時期的老舊設計，不僅射程不如共軍主力的PL66 152公釐榴彈砲，T65重5700公噸也無法用運輸機運送，陸軍因而開始尋找T65榴彈砲的替代品。M109A2/A5自走砲國軍約有225輛，其中M109A2於1982年服役、M109A5於1998年服役，兩款自走砲都需配合射擊指揮車，缺乏獨立射擊能力。
為了提升共軍登陸犯台時殲滅登陸船團的能力，陸軍內部對於先採購新牽引砲還是自走砲引發爭論。M777榴彈砲為全球第一款大量採用鋁合金的火砲系統，約重4200公斤，是全球最輕榴彈砲，也是美軍最大口徑牽引砲，不只能透過運輸機運送，更能夠透過直升機運輸，發射採用GPS全球定位系統的M982神劍導引砲彈，射程24公里，加裝砲底噴氣式砲彈射程最大可達到40公里左右。
M109A6帕拉丁（Paladin）配備過往M109系列沒有的「全自動火砲射控系統」，可以獨立作戰，在接收炮擊指令之後自動解算，能在1分鐘之內解算出射擊諸元，立即對敵方陣地發動炮擊。
國軍在2002年開始進行新型火砲換裝評估，當時馬政府打算採購100門M777榴彈砲。不過，2016年蔡英文政府上台後，軍方建軍思維改變，依據歷年漢光演習經驗，強調以機動化優先，提高戰場生存性，Ｍ109A6案因而敗部復活，決定先採購Ｍ109A6。不過，美方日前以烏俄戰爭導致「產線排擠」為由，2026年前無法交付M109A6，是否該轉為採購M777或是與美軍同型的M109A7自走砲，再度引發熱議。