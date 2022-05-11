COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

M777榴彈砲砲擊俄軍畫面曝光　曾列台灣軍購考慮項目

M777榴彈砲曾在國軍對美軍購清單中。（圖／美國陸軍）
M777榴彈砲曾在國軍對美軍購清單中。（圖／美國陸軍）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-11 18:27:052022-05-11 18:28:42

美國與加拿大近期陸續交付烏克蘭M777榴彈砲，傳出M777已經在烏克蘭東部戰場砲擊俄軍陣地，烏克蘭軍隊砲擊的畫面也在網路上曝光。M777曾在陸軍的對美採購考慮項目中，用來汰除老舊的155公釐榴砲，但陸軍最後經過一番爭論，決定先採購M109A6自走砲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國國防部指出，援助烏克蘭總數達90門155公釐口徑榴彈砲幾乎已全數已運抵烏克蘭，同時有310名烏克蘭砲兵完成操作M777榴彈砲訓練。

國軍現役155公釐火砲包括T65榴彈砲與M109A2/A5自走砲，前者為二戰時期M114榴砲的逆向工程品，源自於二戰時期的老舊設計，不僅射程不如共軍主力的PL66 152公釐榴彈砲，T65重5700公噸也無法用運輸機運送，陸軍因而開始尋找T65榴彈砲的替代品。M109A2/A5自走砲國軍約有225輛，其中M109A2於1982年服役、M109A5於1998年服役，兩款自走砲都需配合射擊指揮車，缺乏獨立射擊能力。

▲烏克蘭軍人操作M777炮擊俄軍陣地畫面曝光。（圖／翻攝自Youtube）
▲烏克蘭軍人操作M777炮擊俄軍陣地畫面曝光。（圖／翻攝自Youtube）
為了提升共軍登陸犯台時殲滅登陸船團的能力，陸軍內部對於先採購新牽引砲還是自走砲引發爭論。M777榴彈砲為全球第一款大量採用鋁合金的火砲系統，約重4200公斤，是全球最輕榴彈砲，也是美軍最大口徑牽引砲，不只能透過運輸機運送，更能夠透過直升機運輸，發射採用GPS全球定位系統的M982神劍導引砲彈，射程24公里，加裝砲底噴氣式砲彈射程最大可達到40公里左右。

M109A6帕拉丁（Paladin）配備過往M109系列沒有的「全自動火砲射控系統」，可以獨立作戰，在接收炮擊指令之後自動解算，能在1分鐘之內解算出射擊諸元，立即對敵方陣地發動炮擊。

國軍在2002年開始進行新型火砲換裝評估，當時馬政府打算採購100門M777榴彈砲。不過，2016年蔡英文政府上台後，軍方建軍思維改變，依據歷年漢光演習經驗，強調以機動化優先，提高戰場生存性，Ｍ109A6案因而敗部復活，決定先採購Ｍ109A6。不過，美方日前以烏俄戰爭導致「產線排擠」為由，2026年前無法交付M109A6，是否該轉為採購M777或是與美軍同型的M109A7自走砲，再度引發熱議。



共軍武直十跨越台海中線　國防部：研判實戰化驗證

巷仔內／火砲不如人　俄羅斯陸軍為何吃鱉

西方軍援烏克蘭火砲傳捷報　專家：俄羅斯火砲不如人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀