以色列9青年搭機前AirDrop傳空難照 機師被迫棄飛報警
以色列境內最大機場「本古里安機場」（Ben Gurion Airport）昨（10）日逮捕9名青少年，原因是因為他們在一架波音737客機準備起前，用iPhone的AirDrop功能分享多張飛機墜毀、空難現場等飛安事故照片，引發數名同行乘客恐慌，機組人員以為收到安全威脅因此掉頭取消起飛並報警處理。
《路透社》報導指出，昨日一架由以色列特拉維夫市準備飛往土耳其伊斯坦堡的波音737客機遭到「死亡威脅」，機上160多名乘客當中有許多iPhone用戶手機突然跳出AirDrop通知，顯示有用戶要透過藍芽傳送照片，點開一看卻發現收到了發生在2009年的土耳其航空1951號班機空難與2013年韓亞航空214號班機墜毀後的殘骸等飛安事故照片。
報導指出由於有不少機上乘客同時收到照片，因此飛機上不少人認為這是「死亡威脅」不僅恐慌症發作，甚至有女乘客因此昏厥，「Andolu Jet」航空的空服員接獲乘客告知後，也立刻通知機師，整架客機因此被迫放棄起飛、退回機場並要求所有乘客卸下行李進行二次調查。
機場收到回報後亦向當地警方回報，然而在機場安全部門進行檢查發現安全無虞後，警方盤問下才得知利用AirDrop功能發送照片的是9名以色列青年。以色列機場管理局表示這9名乘客已經被警方帶走以進行調查，目前不確定其目的是單純惡作劇或是別有威脅用意，不過一旦確認散播假消息，罪名成立後可能面臨最高3年的有期徒刑。
另外，該航班經多次確認乘客行李與機體檢查後，最後在延誤數小時後於伊斯坦堡的薩比哈．格克琴國際機場（Sabiha Gokcen Airport）平安降落。