沒有居隔通知書請假　衛生局長：請學校造冊

台中市議會今 (11) 進行警消環衛業務質詢，市議員施志昌、林祈烽指出，由於校園停課政策改變，居隔通知書也不再發，使得請假在家的家長沒有居隔通知書無法請防疫照顧假，詢問衛生局該如何因應？衛生局長曾梓展表示，家長可向學校申請，由學校造冊交由衛生局開立居隔通知書。

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施志昌表示，現在與病毒共存已經可以說是社會共識，而校園停課的準則與時間也在滾動修正。這週末，中央宣布停課的新標準，停課時間從 7 天縮短為 3 天，是否整班停課也分為國高中與國小以下各有不同。而現在台中還是高中以下只有班上有人確診就停課，與中央政策不同。

施志昌指出，因為政策修正，週末就收到不少陳情，例如，就有家長反映，上週國小的孩子原本是 5/5 開始居隔，家長也因此請了假來照顧孩子，但週末時中央宣布居隔時間縮短，因此週一就直接上課，而且不會再發「居隔通知書」，舊案也不發。

施志昌質疑，但上週家長已經請了假，沒有居隔通知書，這些家長就打去衛生局與衛生所問，問到的結果也是不會補發。這些家長就想說能否用在停課前學校發的停課通知單來請假，但上面只有學校與班級，沒有學生姓名，因此工作的單位就不認，最後這位家長也只能請自己的特休甚至事假來照顧小孩。

施志昌也指出，補習班的孩子可能來自不同班或不同校，要該如何申請？

對此，衛生局長曾梓展表示，由於中央政策就是不發居隔通知書，但現在台中的做法就是請學校造冊，而補習班造冊，看確診者是就讀哪一個學校，交由學校來申請。送衛生局以後發居隔通知書。