▲ 79.9 萬起！Škoda 第四代 Fabia 再以「級距破壞者」身份登台

身為 Škoda 家族歷史最悠久的掀背車，Fabia 自 1999 年首度推出以來，自第一代至第三代全球總銷售量超過 450 萬輛；Škoda Taiwan 於 2015 年導入第三代Fabia 以來，在台掛牌亦逼近 9,000 台。第四代 Fabia 不僅整個車格變大，配備與性能更有大幅增長，且具備多項同級車唯一。
設計真本事
身為得獎常勝軍，Fabia 不但榮獲德國 auto motor and sport「Autonis」雜誌讀者票選為「2021 最具吸引力小車」，更是繼 2008 年與 2015 年贏得紅點設計大獎之後，第三度獲得這項殊榮！
第四代 Fabia 在外型上承接 Škoda 家族設計語彙，大幅採用水晶切割線條配上新世代寬扁的水箱護罩造型，從車頭延伸到車尾的上下兩道銳利鈑痕，成功營造出第四代 Fabia 放大的車格；車身下側的如箭矢般鈑痕，彷若捷克國旗造型，彰顯純正歐洲血統。L 型 LED 頭燈組銜接在六角狀大開口水箱護罩，炯炯有神的目光如同畫龍點睛一般，呈現其在同級掀背車中的旗艦氣勢，豪華版更搭配動態幾何光束 LED，有如四射光芒！尾燈同樣搭載 LED 燈組，如同箭鏃的造型，前後呼應，讓第四代 Fabia 一改先前的可愛掀背造型，且造就僅僅 0.28cd 值的風阻係數表現。
進到車內，Fabia 除了承襲 Škoda 家族在旋鈕上飾以水晶元素外，在駕駛艙兩側上方的鋼琴烤漆材質內刻有 Fabia 字樣則是 Škoda 首度在車內打造的獨特創意。在都會掀背車首見的車內氛圍燈、五組 USB-C 插孔、雙區恆溫空調、後座出風口、雙色座椅都成為全新 Fabia 標準配備。而 Škoda 獨有的貼心巧思更是隨處可見：除了之前所提的五組 USB-C 充電插孔之外，多達五處的卡片收納槽；讓後座成員在充電時方便放置的前座椅背後方手機袋；中控台下方的筆夾；手套箱內的零錢置放凹槽等種種設計巧思。
動力真本事
第四代 Fabia 除了先前已經廣受消費者歡迎的 1.0 TSI 引擎外，更首度加入擁有 150 匹馬力的 1.5 TSI 汽油渦輪增壓引擎。入門 1.0 TSI 直列三缸引擎具備 110 匹馬力、20.4 公斤米的最大扭力，在七速 DSG 雙離合器自手排變速箱的輔助下，擁有 0~100km/h 加速所需時間 9.6 秒、極速 205km/h 的表現，且在米勒循環以及渦輪增壓可變幾何的助陣下，讓這款車可以有效提升三缸引擎的穩定。
而首度搭載的 1.5 TSI 引擎不僅具備 150 匹最大馬力、25.5 公斤米最大扭力，搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，從靜止加速到時速 100 公里亦只需要8秒鐘的時間，極速可達 225km/h，這顆引擎同時擁有 ACT 汽缸歇止功能，在定速巡航下會自動關閉第二與第三缸，並在儀表板上出現 Eco 字樣，告知駕駛者目前已進入省油模式，可說是兼具性能表現與節能需求。拜 ACT 汽缸歇止功能所賜，讓 Fabia 1.5 豪華菁英版能夠擁有 17.5km/l 的平均油耗。
之前在 Škoda 其他車系搭載的可選駕駛模式也首次下放到第四代 Fabia 1.5TSI 豪華菁英板上，其選項包括：一般、運動、節能以及個人化等四種，且會根據所選模式調整傳動、轉向、空調以及 ACC 設定，讓車主擁有更多的駕馭樂趣。而針對不同的規格配備，Škoda 也為其搭配不同的輪胎尺寸：1.0 動能版搭配 195/55R16；豪華動能版為 215/45R17；較具性能取向的 1.5 豪華菁英版則是 215/40R18。
安全真本事
在 NCAP 歐洲撞擊測試中拿下五顆星最高評價的 Fabia 不僅僅擁有高標準的被動安全，在車體結構部分 Škoda 更在這台車的 A 柱、B 柱、防火牆以及中控台通道等處大幅採用熱成型鋼，總佔比達到 28%，優異表現讓 Euro NCAP 評選為 2021 年度最佳小型家庭房車（Small Family Car）。
全新 Fabia 承襲 Škoda 家族最高安全標竿原則，拜全新大改款採用集團 MQB A0 底盤之賜，第四代 Fabia 能夠配備九具氣囊，也讓在台銷售的 Škoda 得以自豪地宣示旗下全車系都標配九氣囊。
此外，領先同級將 Level 2 等級駕駛輔助科技變成標準配備的 Fabia 也將 ADAS 多項駕駛輔助系統如：車側盲點警示、ACC 主動式定速跟車系統、Active Lane Assist 主動式修正車道偏移及警示、Front Assist 前方輔助系統等全數整合在「Travel Assist 智慧車陣輔助系統」內，一鍵啟動，讓駕駛可以更安心且輕鬆地面對詭譎多變的行車環境。
空間真本事
第四代 Fabia 首度搭載集團共享的 MQB A0 底盤，不僅能夠搭載最新安全科技，還可以更大幅度增加車室空間。全新 Fabia 的車身長度首度突破四米長，達到 4108mm，比上一代增長 111mm；跟車內乘坐空間息息相關的軸距也成長為 2564mm，讓後座乘員可以享有絕佳舒適性。
雖然是都會掀背車的車格，但是在行李廂的置物空間上卻可越級挑戰：380 公升的基礎置物容積已是同級車之最，在雙層地板的彈性運用加上可六／四分離的後座椅背設計，讓全新 Fabia 直接躍升到 1190 公升的超大空間。
車廂內部同樣規劃諸多置物小空間：如同級車罕見的駕駛座中央扶手、排檔座後方可置換式置物盒、左側方向盤下方的小儲物空間、首次出現在 Fabia 的駕駛座車門內側傘筒、前座椅背後方置物袋附加手機袋等。
FUN大真本事
全新第四代 Fabia 以精緻的設計概念打破一般消費者對小車必須妥協的藩籬，擁有多項同級唯一的傲人優勢，如: 全車系標配九氣囊、Level 2 等級駕駛輔助科技、10.25 吋全彩中文數位儀表板、雙區恆溫空調加後座出風口，更貼心地標配 5 個 USB-C 插槽與手機無線充電板，並提供 1.0 與 1.5 多項動力與規格配備的選項，其給好又給滿地主被動安全配備，傲人的空間表現，實用又貼心的各項巧思，讓原本就以「唯一真本事」的 Fabia 再次越級放大，再度成為都會掀背車級距破壞者代表。
車型
真本事優惠價 (新台幣萬元)
1.0 TSI 動能版
79.9
1.0 TSI 豪華動能版
84.9
1.5 TSI 豪華菁英版
91.9
*真本事優惠價適用於 MY2022 生產車輛