▲ 79.9 萬起！Škoda 第四代 Fabia 再以「級距破壞者」身份登台

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設計真本事

動力真本事

安全真本事

空間真本事

車廂內部同樣規劃諸多置物小空間：如同級車罕見的駕駛座中央扶手、排檔座後方可置換式置物盒、左側方向盤下方的小儲物空間、首次出現在 Fabia 的駕駛座車門內側傘筒、前座椅背後方置物袋附加手機袋等。





FUN 大真本事





全新第四代 Fabia 以精緻的設計概念打破一般消費者對小車必須妥協的藩籬，擁有多項同級唯一的傲人優勢，如: 全車系標配九氣囊、Level 2 等級駕駛輔助科技、10.25 吋全彩中文數位儀表板、雙區恆溫空調加後座出風口，更貼心地標配 5 個 USB-C 插槽與手機無線充電板，並提供 1.0 與 1.5 多項動力與規格配備的選項，其給好又給滿地主被動安全配備，傲人的空間表現，實用又貼心的各項巧思，讓原本就以「唯一真本事」的 Fabia 再次越級放大，再度成為都會掀背車級距破壞者代表。





車型



真本事優惠價 (新台幣萬元)



1.0 TSI 動能版



79.9



1.0 TSI 豪華動能版



84.9



1.5 TSI 豪華菁英版



91.9





*真本事優惠價適用於 MY2022 生產車輛



