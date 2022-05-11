民怨新冠口服藥難領！與藥品間恐有交互作用 3對策曝光
中央流行疫情指揮中心表示，今（11）日增57188例，隨著確診人數大增，有不少確診者抱怨領不到口服抗病毒藥物，還有個案因本身疾病關係，無法開立口服藥而造成病況惡化，對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，開立輝瑞口服藥物須考量該藥物和其他慢性病藥物可能的帶來的交互作用，若評估不適合，可能可以考慮使用莫拉皮拉韋。
羅一鈞說，只有輕度到中度的確診者跟14個高風險因子者，會由醫師開立輝瑞口服藥物，另外也須年滿12歲、體重40公斤以下，這部分跟國外用藥標準相同，並未比國外嚴格，只是有關慢性病患，平時有服用藥物的需求，所以在開立前會需要先讓醫師查詢，避免因藥物衝突而引發心律不整、高血脂、降膽固醇等其他「交互作用」。
羅一鈞指出，建議民眾若要服用口服藥物，且藥物作用輕微，可和醫師討論是否透過「錯開服用」或是「暫停吃幾天」，但仍須以病患的身體狀況優先做評估，那如果有牽涉到禁忌使用，就可能會需要考慮莫拉皮拉韋。
羅一鈞強調，開立口服抗病毒藥，不是向醫師諮詢就會開，都需要先評估後才會給予處方。（編輯：林莞茜）
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