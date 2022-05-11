世界級地標「台中綠美圖」上梁　盧秀燕：市民文化夢

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盧秀燕表示，綠美圖建設過程歷經四次流標，大幅調整預算和辛苦籌備，終於在108年9月16日開工，這是一座地下2層、地上7層鋼骨結構的隔震建築，總樓地板面積高達5萬8仟平方公尺，基地面積約2.6公頃。今上梁後，預計今年底完成整個硬體結構，明年起開始下階段的龎大內部裝修工程、軟體安裝及籌備營運。
盧秀燕說，綠美圖由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作。以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為設計發想，加入「以人為本」理念，打造8棟互相連結、可恣意穿梭的夢幻文化建設
今日上梁典禮，綠美圖設計者妹島和世與西澤立衛兩位建築師，也隔海錄製影片獻上祝福，他們在2013年參加競圖，2014年正式訂約並著手設計，前年9月由市府協助下順利開工動土，經過兩年半的時間，終於在鋼構完成的日子舉行上梁典禮，他們發自內心感動，尤其疫情間面對各式各樣的難題，感謝市府大力支持，一同建構如此嶄新的空間及構造，期待大家攜手努力，完成這座融合美術館及圖書館的「台中綠美圖」。
文化局表示，綠美圖有著「首創採分齡分棟的市立圖書館」、「全台單層服務面積最大的圖書館」、「將地面層抬高與公園連結，開放為市民場域」、「全國最具空間彈性的現代美術館」、「可結合公共藝術展演的建築外牆」等5大特色。工程主體預計今年完工、內裝預計2025年完成。