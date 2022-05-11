世界級地標「台中綠美圖」上梁　盧秀燕：市民文化夢

全台首座美術館與圖書館雙館共構的世界級新地標「台中綠美圖」，今 (11) 日舉行上梁典禮，由市長盧秀燕率領市府團隊，與建築工程團隊、美術界、圖書館界專家等及相關代表，共同在主梁上簽名落款後上升定位。盧秀燕表示，「台中綠美圖」斥資 32 億元打造，是承載全台中市民藝術、閱讀、文化夢想的世界級建築，不僅是市民 10 年來的期待，也是她上任後最優先的施政目標和最重要的承諾之一。

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盧秀燕表示，綠美圖建設過程歷經四次流標，大幅調整預算和辛苦籌備，終於在 108 年 9 月 16 日開工，這是一座地下 2 層、地上 7 層鋼骨結構的隔震建築，總樓地板面積高達 5 萬 8 仟平方公尺，基地面積約 2.6 公頃。今上梁後，預計今年底完成整個硬體結構，明年起開始下階段的龎大內部裝修工程、軟體安裝及籌備營運。

盧秀燕說，綠美圖由 2010 年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的 SANAA 事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作。以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為設計發想，加入「以人為本」理念，打造 8 棟互相連結、可恣意穿梭的夢幻文化建設

今日上梁典禮，綠美圖設計者妹島和世與西澤立衛兩位建築師，也隔海錄製影片獻上祝福，他們在 2013 年參加競圖， 2014 年正式訂約並著手設計，前年 9 月由市府協助下順利開工動土，經過兩年半的時間，終於在鋼構完成的日子舉行上梁典禮，他們發自內心感動，尤其疫情間面對各式各樣的難題，感謝市府大力支持，一同建構如此嶄新的空間及構造，期待大家攜手努力，完成這座融合美術館及圖書館的「台中綠美圖」。