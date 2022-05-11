疫情高峰落在6月初　李秉穎：最少持續3個月

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李秉穎指出，加強疫苗接種率也是很重要的因素，以國內資料分析，打2劑疫苗保護效果達到7、8成，預防死亡達到到7、8成；打3劑疫苗比2劑疫苗保護效果多10％，這也是表示疫苗接種對減輕疫情很重要。
「未來要關注長者感染情形」，李秉穎表示，長者發生大規模群聚感染時是高風險族群，死亡率跟重症比率高的時候也會影響醫療量能，未來防疫措施會不會更嚴格這要再觀察。
李秉穎說，如果發生每日確診人數很多的時候，醫療量能過載，縮緊防疫措施也是考慮的項目之一，像3+4可能回到10+7，因為居家隔離時間不一樣，漏掉的感染原機率就會不一樣。
李秉穎表示，台灣疫情還有變數，因為民眾自主意識高，疫情高峰期會比較扁、時間比較長，呈現丘陵的狀況，未來狀況還需要再觀察，不過疫情就是「上升比較快，下降比較緩慢」。
李秉穎指出，韓國確診者死亡率是千分之一左右，其他各國確診者死亡率應該是千分之二到五之間，台灣死亡率維持這水準，就是防疫成功。
至於快篩陽性是否能夠當作確診？李秉穎指說，快篩試劑會有偽陰性、偽陽性，新冠肺炎現在還是列為第五類法定傳染病，確診者的接觸者需要隔離，只用快篩陽性就當作確診的話，就會產生一些不必要的困擾。
李秉穎說，不過老人家有風險因素，要急著趕快拿到抗病毒藥物，就可以是快篩陽性就馬上給藥，因為PCR要好幾天的時間，如果為了時效，某些狀況可以用快篩陽性當作確診的條件。