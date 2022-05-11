7業者共同設立 NCC通過電信消費爭議處理中心組織章程
國家通訊傳播委員會（NCC）今（11）日第1014次委員會議審議通過「電信消費爭議處理中心」組織章程，由7家電信事業共同成立電信消費爭議處理中心（簡稱電消中心），期勉該中心能提升整體電信服務品質。
NCC表示，為公平合理及迅速有效處理電信消費爭議，保護消費者權益，依電信管理法第20條第1項規定，經主管機關認定之電信事業，應共同設立電信消費爭議處理機構。按NCC去（2021）年6月9日第967次委員會議決議，經本會認定之中華電信、亞太電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、台灣固網、新世紀資通等7家公司，應共同設立電信消費爭議處理機構，並以該機構名義提報組織章程到會審查。
NCC副主委翁柏宗說明，只要是我國語音或是具數據服務，申訴案件每年達到600件、年營收超過1億的的業者都需要加入，未來的運作資金將包含年費與服務費，由業者自行協調，由於該中心一大精神為「快速」，每個案件最晚一個月需要調處結案。
NCC說明，電消中心是由電信業者共同成立，預期對於電信爭議可更快速給予消費者適當回應、處理。如需進一步調處，電消中心亦依規定，聘有具備相關電信、消保等專業學養或實務經驗之公正人士擔任調處委員，期由該中心協助下使民眾與電信業者間以簡易迅速非訟之方式，於雙方自主、自決及合意之方式解決消費爭議。
NCC進一步說明，電消中心預計6至7月間正式掛牌營運，未來消費爭議將由電消中心直接受理電信消費者申訴或進一步調處，電消中心得依據爭議之實際情形彈性靈活處理，解決電信消費爭議，並提升電信服務品質。而NCC仍會依法監督管理電消中心之運作，並於重大消費爭議或有緊急必要時介入處理。