搶攻夏日咖啡商機！雀巢集團正式進駐蝦皮商城

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全球旗下達2000多個品牌的百年瑞士集團「雀巢Nestlé」，致力提供人們「優質食品、美好生活」，走入數十億人的日常生活。在台深耕39年來，持續將世界級優質產品及服務帶進台灣。隨著電商快速成長，雀巢本著「消費者在哪裡、雀巢就在哪裡」的策略，正式進駐蝦皮商城！5/12-5/18開幕慶期間為消費者隆重獻上「限量店家滿額折價券」、「消費滿額再享宅配免運」、「指定時段再搶商城5折券」多重優惠，5/18下單再送雀巢金牌冰萃濾袋咖啡，數量有限，先搶先得！
為了讓消費者們可以用最優惠的價格享受雀巢的獨家風味，雀巢官方商城祭出熱銷商品與新品誠意優惠，濃郁香醇的金牌微研磨咖啡罐裝限時259元、與一般冰美式不同風味的Dolce Gusto冷萃咖啡膠囊沁涼價255元、金牌濾掛咖啡提供4種口味，優惠價119元；大人小孩都超愛的經典美祿送上限時最低7折，全新少負擔的巧克力飲品減糖配方優惠價只要89元、三合一雙倍牛奶袋裝台灣獨家配方給予雙倍鈣質，營養價149元。此外，限定日期還有熱銷商品銅板價限時搶購，有機會將優惠價49元雀巢金牌微研磨咖啡、49元的雀巢可可脆片隨手包2入、99元雀巢美式鑑賞咖啡隨手包、99元美祿雙倍牛奶2入帶回家！
深受大眾喜愛的星巴克，今年夏天即將帶著眾多經典飲品與熱銷商品進駐蝦皮商城，「星巴克家享咖啡官方商城」開幕慶期間同樣祭出限時優惠以及多重好康，下單滿額再送星巴克限量筆記本，整點加碼瘋搶限量商城5折券！喜歡品嚐星巴克享受咖啡時光的你，絕不能錯過開幕期間釋出的蝦皮購物獨家好禮，融合優質奶粉及香草風味糖漿的特選焦糖瑪奇朵咖啡與高品質、濃郁滑順的特選卡布奇諾咖啡通通只要125元。喜歡在家親自研磨的消費者，則可選擇星巴克特選咖啡豆來陪伴度過美好的咖啡時光，優惠價240元；想要輕鬆享用咖啡，絕不可錯過星巴克濾掛咖啡，只要加入熱開水，即可輕鬆品嚐柔和滑順的好滋味！
5/12-5/18好康瘋買攻略
5/12-5/18開幕慶期間，至雀巢官方旗艦店與星巴克家享咖啡官方商城任一商城下單，即享雀巢膠囊咖啡機Infinissima Touch顏值機，大手筆祭出5台等你抽！
限量商城折價券：領券折抵別錯過！開幕慶期間，雀巢與星巴克兩大商城旗艦店消費滿399元即可使用30元折價券、消費滿799元即可使用80元折價券。
整點瘋搶商城5折券：5/12、5/15、5/16、5/17、5/18，每天0點、12點、18點、20點，雀巢與星巴克兩大商城旗艦店皆狂撒限量商城五折券，消費滿99元即可使用，最高折抵100元。
消費滿額享免運：開幕慶期間雀巢與星巴克兩大商城旗艦店消費滿299元享全家超商免運、滿499元享宅配免運，在家即享經典咖啡輕鬆喝。
單店獨家！開幕慶限量下單禮：5/18當天於雀巢官方旗艦店下單滿299元，就送雀巢金牌冰萃濾袋咖啡(8入/盒)；5/18當天於星巴克家享咖啡官方商城下單滿599元，就送星巴克限量筆記本。
雀巢官方旗艦店限定最狂銅板價！整點瘋搶熱銷商品：5/12、5/15、5/16、5/17、5/18，每天0點上線即有機會用銅板價搶下雀巢熱銷商品。