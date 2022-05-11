台中+3356　兒童疫苗首日僅3校27人接種

台中市本土個案今（11日）新增3356例，僅比昨天多10例。市長盧秀燕在防疫線上記者會中指出，台中市近來推出3項得來速服務，醫院快篩陽得來速昨採檢1897人、兒童得來速278人、診所PCR得來速206人，共採檢2381人達到分流效果，讓醫院急診室能有多點人力處理急診個案。
台中市國小學生莫德納疫苗接種作業，235所公私立國小共回收意願書15萬8482人，有意在校接種者3萬6756人（23.19%），自行到醫療院所8448人（5.33%），總計4萬5204人，同意接種率為28.52%。全市幼兒園近2萬人。有意願接種2827人，施打比率為14.23%。衛生局已安排39組合約醫療院所，今起至6月10日到校施打莫德納疫苗。
今天首日安排東勢區中科國小、石角國小及太平區東汴國小3所小型學校，施打人數僅27人；1人疑有暈針情形，稍作休息後已緩解；另有2人施打後馬上請疫苗假。教育局透露，今天人數少，係因較多學校安排星期四、五施打，讓孩子週休二日可以在家休息，因家長不能進入校園，各校皆會派出志工及老師安撫。
疫情升溫，醫護人力不足備受關注，台中市衛生局長曾梓展今在市議會答詢時表示，未來確診者會再增加，希望人力愈多愈好，日前申請48名約聘人員協助各衛生所，已招募到36人，每人月薪32425元。另招募退休衛生行政及醫療人員，時薪230元，已有200多人報名，將展開訓練。